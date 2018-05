SEMARANG - Salon His and Hers Semarang memperkenalkan servis terbarunya yaitu Hair and Body Revival yang merupakan servis perawatan all in one yang menggabungkan perawatan intensif kulit kepala dan rambut dengan terapi herbal dan body massage.

Menggunakan rangkaian produk Série Expert dari L’Oréal Professionnel, Hair and Body Revival merupakan signature service dari His and Hers Salon yang merupakan L’Oréal Professionnel Institute di Semarang.

“His and Hers Salon selalu berupaya untuk memberikan servis yang terbaik serta mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan klien kami. Kami sadar bahwa saat ini banyak sekali klien yang menginginkan perawatan from head to toe yang tidak menghabiskan banyak waktu di sela-sela kepadatan aktivitas mereka, namun tetap memberikan hasil terbaik dan sensasi relaksasi yang maksimal,” kata Sylvia Kristianti, pemilik Salon His and Hers Semarang melalui keterangan pers yang diterima SINDOnews.

“Hal inilah yang mendorong kami untuk menciptakan servis perawatan Hair and Body Revival ini," tambahnya.

Hair and Body Revival mengedepankan personalisasi perawatan rambut dan kulit kepala yang diawali dengan diagnosa oleh Institute Expert untuk mendapatkan kondisi dan permasalahan kulit kepala dan batang rambut pengunjung. Hasil diagnosa ini yang akan menentukan jenis perawatan yang akan diberikan. Jenis perawatan yang diberikan pun beragam.

Foto: Shutterstock

Di antaranya, Hair Expert Therapy untuk berbagai masalah batang rambut seperti rambut berwarna, rambut kaku, rambut kering dan sensitif. Hair Repair Therapy untuk perawatan batang rambut yang rusak dan rapuh dari level 1 sampai dengan level 3. Scalp Expert Therapy untuk perawatan kulit kepala seperti rontok, berminyak, sensitive, berketombe dan penipisan rambut dan Complete Expert Therapy yang menggabungkan perawatan kulit kepala dan batang rambut.

“Semua jenis perawatan kulit kepala dan rambut yang ada dalam Hair and Body Revival akan dilengkapi dengan terapi herbal menggunakan bahan-bahan alami seperti cengkeh, jintan, kayu manis dan klabet rempah untuk memberikan sensai calming dan relaxing bagi konsumen. Perawatan ini disertai juga dengan body massage ditambah dengan steam dan sauna. Konsumen kami harapkan bisa mendapatkan pengalaman perawatan menyeluruh yang bisa mengembalikan lagi kesegaran rambut, tubuh dan pikiran," tandasnya. (abp)

