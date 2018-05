KEBIASAAN yang biasa dilakukan saat seseorang berkunjung ke suatu tempat adalah membeli oleh-oleh. Alasannya tentu berbeda-beda, ada yang ingin memberikannya kepada orang terdekat, tapi ada pula yang ingin membeli sebagai penanda dirinya pernah ke sana. Bila Anda melakukan perjalanan ibadah ke Mekkah, parfum mungkin menjadi salah satu oleh-oleh yang akan dibeli.

Tak bisa dipungkiri bila banyak sekali merek parfum yang dijual di sana. Bahkan beberapa diantaranya sering diburu karena memiliki aroma terbaik. Melansir Arabian Business, Selasa (1/5/2018), inilah beberapa parfum yang wajib dibeli di Mekkah:

1. Ehsas by Al Haramain Perfumes

Parfum ini memiliki aroma harum yang berasal dari campuran kayu, mawar, jeruk, dan bunga putih. Parfum Ehsas yang dalam bahasa Arab berarti perasaan diklaim mampu membuat setiap orang merasa segar dan cocok dipakak untuk segala kesempatan. Parfum ini dikeluarkan oleh perusahaan Al Haramain Perfumes yang berbasis di Dubai.

2. Reckless dan Scandal by Roja Parfums

Dua varian parfum dari Roja Parfums ini menawarkan pilihan berbeda untuk pria dan wanita. Parfum Reckless diperuntukkan untuk wanita yang memiliki aroma segar dan kuat karena mengandung jeruk, cendana, dan musk. Sedangkan Scandal diperuntukkan pria dengan aroma yang mengandung lemon, lavender, cedarwood dan musk.

3. Tamima by Moresque

Parfum keluaran ini Moresque ini berbasis oud kayu, jeruk, eukaliptus, dan amber. Aroma dari parfum ini dianggap sebagai yang terbaik versi Paris Gallery.

4. Oud Bouquet by Nasamat

Satu lagi parfum yang direkomendasikan oleh Paris Gallery. Oud Bouquet adalah parfum beraroma oud dan mengandung vanili. Parfum ini terasa segar ketika digunakan.

5. Yas Malaki by Yas Perfumes

Yas Perfumes adalah salah satu merek parfum dari Arab yang terkemuka. Varian Yas Malaki memiliki aroma berkualitas tinggi, misterius, dan adiktif.

6. The One Royal Night by Dolce and Gabbana

Parfum ini memiliki aroma otentik yang sangat kuat. The One Royal Night dikeluarkan oleh Dolce and Gabbana (D&G) yang mengandung pala, kapulaga, amber, kayu pir, dan buah segar. Tak heran bila parfum ini termasuk dalam kategori parfum dengan aroma terbaik dan banyak diburu.

(ren)