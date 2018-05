ANGGOTA keluarga kerajaan Inggris memang idealnya selalu menerapkan tradisi-tradisi kerajaan. Namun bukan berarti, para anggota keluarga kerajaan Inggris tidak pernah mematahkan tradisi turun temurun yang ada.

Contohnya seperti yang dilakukan oleh Duke dan Duchess of Cambridge, Pangeran William dan sang istri Kate Middleton. Mereka memutuskan untuk tidak merilis potret putri satu-satunya, Putri Charlotte.

Disebutkan lebih lanjut, di hari perayaan kelahiran anak keduanya ini, Selasa 2 Mei 2018, Pangeran William dan Kate memutuskan untuk rehat sejenak dari tradisi keluarga kerajaan soal merilis potret foto sang anak.

Keputusan Pangeran William dan Kate untuk merilis potret foto teranyar anak-anak mereka, Pangeran George dan Putri Charlotte setiap tahunnya dalam rangka perayaan ulang tahun mereka berdua memang telah menjadi sebuah tradisi di royal family.

(Foto: Reuters)

Sebagaimana diwarta Hellomagazine, pada perayaan ulang tahun ketiga Putri Charlotte, William dan Kate memilih untuk tidak merilis foto terbaru anaknya, lantaran tidak ingin sang putri terlalu overexpose yang notabene masih berusia dini.

Ditambah lagi, adanya pertimbangan bahwa saat-saat sekarang ini adalah masa-masa sibuk bagi keluarga kerajaan, dengan adanya penambahan anggota keluarga kerajaan baru melalui kelahiran sang Pangeran Cambridge, Pangeran Louis pekan lalu.

Tidak heran, di akun Instagram Kensington Palace pun hanya mengunggah foto lama dari Princess Charlotte. Dalam foto tersebut, sang Putri nampak anggun dalam balutan dress warna merah marun, yang diambil langsung oleh Kate di mana saat hari pertama Charlotte masuk sekolah.

(Foto: Reuters)

"Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte- Thank you all for your lovely messages," bunyi keterangan foto Charlotte yang diunggah secara resmi oleh pihak istana sebagai penanda perayaan ulang tahunnya yang ketiga hari ini.

Meski begitu, publik pun masih menanti potret foto keluarga William dan Kate yang terbaru, lengkap dengan ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis dalam waktu dekat ini.

Foto antara ketiga kakak-beradik tersebut, seperti konsep potret foto berdua Pangeran George dengan Putri Charlotte yang dirilis sebagai bentuk perayaan hadirnya Putri Charlotte pada Mei 2015 silam.

(Foto: Instagram)

