Jajanan sore! Es Kepal Milo @fatmilo.id Yummm 🤤😍 Yuk guys, biar semangat coba makan yang seger seger dulu kaya ini. Kentalnya pas! Makin gampang temuin @fatmilo.id karena ada 12 store di Jabodetabek (Harganya 12.000) Enjoy #eskepalfatmilo #jktfoodbang #milo #eskepal #jktfoodies #jktgo #dessert #anakjajan #eatandtreats #kulinerjakarta #jakarta #kuliner #jajanan

A post shared by JAKARTA FOOD BANGERS (@jktfoodbang) on Apr 30, 2018 at 2:51am PDT