TOMOHON - Negeri Rurukan, Kelurahan Rurukan I, Tomohon Timur, Tomohon, baru saja berulang tahun ke-33. Begitu pula dengan Kelurahan Rurukan di Rurukan, Kota Tomohon yang memasuki usia ke-170 tahun pada 30 April 2018.

Seiring berjalan waktu, Rurukan semakin populer saja karena memperlihatkan pesonanya, di mana Rurukan berada di dataran tinggi dengan hamparan pemandangan alam yang memberikan sensasi bagi penikmatnya.

Geliatnya makin terlihat, berawal dari kehadiran Puncak Temboan di Rurukan, kemudian menyusul Puncak Wawona, lalu Sparta Stable di Kelurahan Rurukan. Bahkan menurut masyarakat di sana, yang mulai ramai dikunjungi wisatawan saat ini yakni Puncak Tetetana.

Pesatnya pertumbuhan lokasi wisata pegunungan di Tomohon ini mendapat apresiasi wisatawan. Sementara

Wisata Negeri Rurukan Tomohon. Foto Youtube GO-17

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan bahwa Kelurahan Rurukan dan Rurukan I terkenal karena adat dan budaya yang masih terpelihara. Tak hanya itu, secara geografis lokasi wisata tersebut cukup strategis, yakni Rurukan terletak di pegunungan.

"Kelurahan Rurukan memiliki potensi pariwisata yang sangat kuat untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara,” katanya.

Momentum ulang tahun ini pun tak hanya dirayakan secara seremonial, tapi dioptimalkan sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata, baik wisata budaya maupun agrowisata dengan potensi pertanian yang secara keseluruhan kaya akan hasil holtikultura.

[Baca Juga: Festival Bunga Internasional Daya Tarik Wisata Tomohon]

"Dengan melakukan hal-hal positif pasti juga akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya bagi Rurukan namun juga bagi daerah Sulawesi Utara,” ujarnya.

Gubernur sendiri menyampaikan ucapan selamat memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun negeri Rurukan, dengan harapan dapat memperkuat sinergitas kerukunan, kebersamaan dan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang semakin makmur dan sejahtera.

Wisata Negeri Rurukan Tomohon. Foto Youtube GO-17

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel (ASITA) Sulut Merry Karouwan menyambut positif kegiatan HUT negeri Rurukan ke 170. “Sejumlah turis lokal yang saya bawa mengaku puas dan kagum atas penyambutan di sana. Nuansa budaya dan beragam wisata tersedia di sana,” tuturnya. (abp)

[Baca Juga: Mengunjungi Pagoda nan Cantik di Kota Tomohon]

(ris)