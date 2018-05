JAKARTA - Festival Market & Komunitas (Markas) 2018 akhirnya rampung usai digelar selama dua hari berturut–turut, terhitung pada 28–29 April 2018 di Bintaro Xchange Mall (Outdoor Area), Tangerang Selatan (Tangsel).

Festival dengan konsep Online to Offline (O2O) yang merupakan kolaborasi antara Kaskus dan Dyandra Promosindo ini tercatat berhasil menyedot animo 32.254 pengunjung dalam dua hari pelaksanaannya untuk menjelajahi area Playground dan Otoground. Pengunjung juga mengikuti talkshow bersama influencer terkini di Markas Lounge, hingga melihat beragam kolaborasi khusus di area komunitas Kaskus.

“Kami tentunya merasa sangat senang melihat respon positif dari Kaskuser juga masyarakat umum yang menghabiskan akhir pekannya untuk mengeksplor Markas, terlebih melihat kehadiran komunitas-komunitas Kaskus yang menunjukkan dukungan dan kesolidannya meramaikan festival ini. Antusiasme ini pastinya akan menjadi dorongan kami untuk terus konsisten menghadirkan Markas setiap tahunnya dengan konsep yang lebih menarik dan tentunya kolaborasi yang lebih seru antara komunitas dan seller Kaskus,” ujar Chief Marketing Officer Kaskus, Ronny W Sugiadha.

Hendra Noor Saleh selaku Direktur Dyandra Promosindo menambahkan pelaksanaan Markas setiap tahunnya selalu menjadi tantangan baginya agar bisa menghadirkan sebuah festival yang tidak hanya menjadi ajang kopdar (kopi darat) komunitas Kaskus namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum.

"Kami optimis ke depannya bisa menghadirkan konsep yang lebih menarik lagi untuk menyatukan keunikan komunitas Kaskus dengan masyarakat umum dalam satu festival," ucap Hendra.

Keseruan Hari Pertama #MARKAS2018

Setelah diawali dengan sesi opening ceremony pada Sabtu 28 April 2018, pelaksanaan Markas 2018 resmi dibuka dan dimulai dengan beragam kegiatan dari area Playground, Otoground, area komunitas Kaskus dan juga talkshow bersama influencers di area Markas Lounge.

Markas Lounge dipenuhi oleh para pengunjung yang ingin melihat lebih dekat dan berinteraksi dengan influencers idola mereka yang hadir untuk mengisi beberapa sesi talkshow yaitu Fathia Izzati, Sabrina Sameh, dan Atta Halilintar. Sementara area komunitas diramaikan oleh talkshow kolaborasi antara Camera Analog x Kaskus Clothing Community Indonesia (KCCI) di mana mereka memamerkan karya fotografi analog dalam medium kaos.

Sementara kolaborasi Komunitas Sneakers Gacoan x Muklay menghasilkan dua pasang sepatu Vans yang telah didesain khusus oleh Muklay dan dilelang kepada para pengunjung Markas 2018. Tidak hanya itu, beberapa kegiatan lain seperti patchwork workshop dari Komunitas Darahku Biru, dan games bumper ball juga turut meramaikan area komunitas.

Program terbaru yakni Markas Treasure Hunt, program berhadiah berbasis QR Code yang mengajak pengunjung untuk menjelajahi setiap area di Markas ini juga berhasil menarik pengunjung untuk berpartisipasi. Sebanyak tiga orang pengunjung dengan e-coupon terbanyak dan terpilih berdasarkan undian berhasil membawa pulang hadiah berupa Samsung Galaxy Note 8, Drone Dji Mavic Pro, dan Samsung Gear S3 Frontier.

Jelang sore hingga malam hari, pengunjung mulai memadati area panggung utama untuk menyaksikan penampilan musik dari Jaz, Danilla, Fourtwnty dan terakhir Ari Lasso yang sukses mengajak pengunjung nostalgia dan menutup gelaran MARKAS 2018 di hari pertama.

Keseruan Hari Kedua #MARKAS2018

Sedangkan hari kedua Markas 2018 dimulai dengan pelaksanaan Markas Otoriding (Sunday Morning Ride) bersama 200 anggota komunitas roda dua Kaskus dan komunitas Parjo (Pasar Jongkok Otomotif) dari titik pertemuan di area Panahan Senayan menuju Bintaro Xchange Mall. Sementara di area komunitas, ada talkshow tentang traveler pouch khusus hasil kolaborasi Komunitas Leather Faculty x Komunitas Traveler dan CD Kolaborasi Limited Edition Komunitas Indochiptunes x Bottlesmokers.

Area Markas Lounge pada hari ke-2 diisi dengan rangkaian talkshow dari Michael Bayu & Dhiedik yang membahas success story sebagai pemenang TOP Generation Challenge, Jiewa Vieri & Komunitas Iphonesia yang membahas tips & trik food photography di media sosial dan Hijab Fashion 101 bersama Shirinz & Darienz.

Sebanyak tiga orang pengunjung dengan e-coupon terbanyak dari MARKAS Treasure Hunt pada hari kedua juga berhasil membawa pulang hadiah berupa sepeda motor Yamaha N-MAX, Kamera Canon G7x Mark II, dan Nintendo Switch. Markas 2018 menutup gelaran festival tahun ini dengan menghadirkan musisi ternama Indonesia yang penampilannya sangat ditunggu oleh pengunjung sejak sore hingga malam hari yaitu HiVi, RAN, Naif, dan tentunya PADI Reborn.

Area Playground & Otoground #MARKAS2018

Selama dua hari pelaksanaannya, Playground dan Otoground menjadi dua area utama yang menarik perhatian pengunjung. Area Playground memungkinkan pengunjung untuk jajan dan berbelanja dari beragam tenant F&B juga lifestyle. Di mana pengunjung bisa mendapatkan diskon sebesar 61 persen dengan menggunakan Sakuku untuk melakukan transaksi pembelian F&B pada masa happy hour yaitu pukul 11.00-13.00 dan 16.00-18.00.

Sementara area Otoground yang didukung oleh komunitas otomotif Kaskus bersama Pasar Jongkok Otomotif (Parjo) tidak hanya menghadirkan Markas Otoriding, tetapi juga scooter contest, pameran mobil unik, tamiya tob++ championship, live graffiti by Folker WBS Indonesia dan Castavo exhibition.

Sebagai sponsor utama Markas, Sakuku tidak hanya memberikan keuntungan pembelian tiket masuk on the spot Markas senilai Rp61,- mulai pukul 11.00-16.00 WIB, tetapi bagi para pengunjung yang membeli official merchandise Markas, langsung mendapatkan diskon sebesar 50 persen. Selain itu, setiap harinya Sakuku juga mengadakan lelang gadget yaitu satu unit Samsung S9+ yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung Markas.

