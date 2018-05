MEDIA di Inggris Raya dalam dua pekan terakhir menjadi sorotan. Pertama sorotan soal kelahiran Louis Arthur Charles, anak ketiga dari pasangan Pangeran William dan Kate Middleton, serta rencana pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Namun, ada satu lagi anggota keluarga Kerajaan Inggris yang mencuri tajuk pemberitaan di media-media Inggris, namanya Gabriella Windsor.

Sorotan tertuju pada perempuan bernama lengkap Lady Gabriella Marina Alexandra Ophelia Windsor karena artikel pada majalah Vanity Fair yang memuat kesaksian mantan kekasihnya, Aatish Taseer. Pria berusia 38 tahun itu mengaku, sudah menggunakan narkoba di lingkungan Istana Kerajaan Inggris bersama Ella, sapaan akrab Gabriella, pada dekade 2000.

Melansir dari Daily Mail, Kamis (3/5/2018), Taseer mengklaim pernah berenang dalam keadaan telanjang bersama dengan Gabriella di kolam renang indoor Istana Buckhingham, London. Pria keturunan India itu juga mengaku pernah memakai narkoba jenis ekstasi di Kastil Windsor bersama Ella.

Pihak keluarga dari Lady Gabriella Windsor langsung membantah pernyataan Taseer. Namun, kontroversi tidak berhenti sampai di sana. Dinukil dari Harpers Bazaar, keluarga Prince and Princess of Kent, gelar yang disandang keluarga Lady Gabriella, dua kali tersangkut dugaan rasisme.

Pada Desember 2017, Maria Christine von Reibnitz atau yang lazim disebut Princess Michael, ibu Gabriella, ketahuan mengenakan bros berwarna hitam. Aksesoris itu dikenakan tepat ketika calon istri Pangeran Harry, Meghan Markle, mengikuti jamuan makan siang Natal pertama bersama keluarga Kerajaan Inggris.

Menurut pengakuan Taseer, Putri Michael juga pernah memiliki dua ekor domba berwarna hitam yang diberi nama Venus dan Serena. Sebagai informasi, Venus dan Serena adalah kakak-beradik petenis asal Amerika Serikat (AS) yang kebetulan berkulit hitam.

Lady Gabriella lahir dari pasangan Prince and Princess of Kent pada 23 April 1981 di Rumah Sakit Saint Mary, London. Pangeran Michael adalah sepupu dari Ratu Elizabeth II sehingga Gabriella berstatus sebagai sepupu dari Pangeran William dan Harry. Perempuan yang berprofesi sebagai penulis itu berada di garis ke-50 sebagai pewaris takhta Kerajaan Inggris, urutan yang hampir mustahil terjadi.

Lulusan Brown University, Amerika Serikat (AS), itu pernah menulis artikel untuk The Spectator, The Mail on Sunday, The Daily Telegraph, dan majalah Hello! berbahasa Spanyol. Ia saat ini mengencani pemain rugby, Tom Kingston, yang pernah menjadi kekasih dari Pippa Middleton, adik Kate Middleton.

Tom Kingston dan Lady Gabriella sudah menjalin kasih sejak 2015 tetapi tak kunjung memasuki jenjang pernikahan. Yang menarik, Kingston dan Ella sempat menghadiri pernikahan Pippa Middleton dengan James Matthews pada 2017.

(ren)