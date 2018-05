JARAK bukan menjadi penghalang ketika seseorang sangat berarti. Pepatah itu nampak dipegang erat oleh seorang pria India bernama Pradyumma Kumar Mahanandia. Ia rela mengayuh sepeda sejauh 11.265 kilometer (km) demi bertemu dengan kekasihnya di Swedia.

Pradyumma Kumar bertemu dengan pujaan hatinya, Charlotte Von Schedvin, di India. Perempuan yang saat itu berusia 19 tahun tengah berada di Negeri Bollywood setelah menjelajah dari Inggris pada 1975. Si pria jatuh cinta setelah melukis wajah perempuan itu.

Cinta membuat Pradyuma rela mengayuh sepeda selama lima bulan dan melintasi delapan negara demi bertemu Charlotte kembali. Kisah cinta pasangan itu diangkat ke dalam buku dan memenangi penghargaan Edward Stanford Travel pada Maret lalu.

Buku berjudul 'Cerita Mengagumkan dari Seorang Pria yang Bersepeda dari India ke Eropa demi Cinta' (‘The Amazing Story of the Man Who Cycled from India to Europe for Love’) itu ditulis oleh Per J Andersson. Dalam buku tersebut, terungkap fakta bawah Mahanandia berasal dari kasta terendah di India.

Meski begitu, ia masih mampu menempuh pendidikan seni di College of Art di New Delhi. Karena berasal dari kasta terendah, Mahanandia sering mengalami diskriminasi. Ia bersepeda melintasi Afghanistan, Iran, Turki, Bulgaria, Yugoslavia, Jerman, Austria, dan Denmark, hanya demi Charlotte seorang. Sebab, pujaan hatinya itu sudah pulang ke asalnya di Gothenburg, Swedia.

Sebelum berjumpa kembali, keduanya terpisah selama tiga tahun. Charlotte sebenarnya menawarkan tiket pesawat untuk Mahanandia. Tetapi, pria itu menolak karena ingin berjuang sendiri. Ia malah membeli sepeda dari hasil menjual hartanya.

"Dunia dan kemanusiaan hanya bisa bertahan lewat cinta. Kami sangat berterima kasih kepada tim penerbit One World," ujar Von Schedvin, mengutip dari Metro, Kamis (3/5/2018).

Ia yakin buku tersebut sukses di pasaran karena dua hal, pertama tentu saja cinta dan kedua karena latar belakang pasangan tersebut yang begitu beragam.

Buku tersebut juga memenangkan penghargaan Marco Polo Outstanding General Travel Themed Book of The Year. Kisah cinta mereka laku keras di pasar buku dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa.

Pasangan yang sudah menikah selama 40 tahun itu tidak menutup kemungkinan ceritanya akan diangkat ke layar lebar. Sebab, beberapa produser film Inggris sudah menemui mereka sembari membuka pembicaraan dengan Hollywood.

Sadar bahwa dirinya cukup beruntung, Mahanandia saat ini sedang gencar mengampanyekan pencarian 10 ribu relawan untuk mengangkat cerita orang-orang dari kasta terendah di India. Ia berharap dapat mengangkat cerita sekira 1 juta anak-anak di India yang bernasib seperti dirinya dahulu, miskin dan ditindas karena kasta.

(tam)