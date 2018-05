BINTANG sepakbola dunia sekaligus model, David Beckham baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43, tepatnya pada Rabu, 2 Mei 2018. Di hari spesialnya itu, David pun mendapat kejutan yang cukup manis dan mengharukan.

Putra sulungnya, Brooklyn Beckham yang kini tinggal di New York, Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan tiba-tiba pulang tanpa diketahui oleh David sebelumnya. Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, @davidbeckham, terlihat momen mengharukan tersebut.

Saat itu, David sedang bersama istri dan anak-anaknya di sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya tanpa Brooklyn. Tetapi tiba-tiba Brooklyn yang mengenakan celana khaki, jaket hitam, dan topi kupluk mendatanginya dan memeluknya.

Sesaat setelah melihat kedatangan Brooklyn, Beckham menunjukkan ekspresi terkejutnya. Ia memegang dadanya dengan tangan kiri saat Brooklyn memeluknya yang tengah duduk. Mata Beckham pun berkaca-kaca mendapat kejutan manis dari putranya.

"Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Beckham kepada Brooklyn dengan ekspresi masih tak percaya. Ia mengulang pertanyaan itu beberapa kali.

Namun Brooklyn tak menjawabnya dan terus memeluk Beckham dari belakang dengan erat.

"Ayah baik-baik saja? Selamat ulang tahun" kata Brooklyn masih memeluknya. "Aku baru saja mendarat," lanjutnya.

Cukup lama mereka saling berpelukan, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ayah dan anak ini. Beckham pun mencium pipi Brooklyn seperti seorang ayah yang sangat merindukan putranya.

"Best birthday surprise , my big boy coming home," tulis Beckham dalam keterangan video dan menandai akun Instagram Brooklyn, Victoria, Romeo, dan Cruz, serta #HarperSeven.

Sang istri, Victoria juga mengunggah video yang sama dengan keterangan foto "The biggest surprise of the day.... Welcome home @brooklynbeckham X happy birthday @davidbeckham I love u so much x kisses".

Sementara Brooklyn juga mengunggah foto berduanya dengan sang ayah saat menikmati wine. Ia menulis "Happy birthday dad xx I love you to the moon and back" sebagai keterangan foto.

Selain kejutan dari Brooklyn, Beckham juga mengunggah hadiah dari anak-anaknya melalui story Instagram. Mulai dari surat bertulis tangan dari Romeo, kartu ucapan bergambar gorila dari Cruz, hingga hadiah dari Harper.

(tam)