UPAYA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI terus berupaya memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Untuk tahun ini, Kemenpar menargetkan capaian wisatawan mancanegara sebanyak 17 juta orang.

Bukan angka yang sedikit tentunya. Tapi, mimpi itu terus diupayakan. Salah satunya adalah dengan menjalankan program Visit Wonderful Indonesia (ViWI) 2018 yang salah satu programnya adalah Hot Deals. Kemenpar sendiri sudah melaunching Kepri Hot Deals pada Kamis 19 April 2018 dan ternyata responnya luar biasa.

Berkaca dari keberhasilan progran tersebut, tepat pada hari ini, Kamis (3/5/2018) Kemenpar kembali menggelar Hot Deals namun kali ini di Jakarta yang bertajuk "Jakarta Weekend Hot Deals 2018". Program ViWI ini pun diharapkan bisa mendulang kesuksesan sama seperti yang sebelumnya.

"Hot deals di Kepri kami hanya targetkan 500 ribu paket, namun di Jakarta dan Bali Juni nanti, kami yakin bahwa capaian target jumlah paketnya bisa mencapai 1 juta paket," terang Menteri Pariwisata Arief Yahya pada awak media seusai acara di ICE BSD, Tangsel.

Menteri Arief menjelaskan, target ini diharapkan bisa mendompleng jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang ingin ke Jakarta secara khusus. Di sisi lain, Kemenpar juga menargetkan tercapainya jumlah wisman pada 2018 ini sebanyak 17 juta. "Program ViWI 2018 ini ditagetkan bisa memberikan kontribusi sebesar 15% dari target pariwisata nasional tahun ini atau sekitar 2,5 juta wisman," sambungnya.

Baca Juga: Kakak Tiri Meghan Markle Minta Pangeran Harry Batalkan Pernikahan

Menpar menjelaskan, paket Hot Deals ini menerapkan konsep "sharing economy" yaitu menjual barang atau jasa yang tidak laku atau "excess capacity" dengan memberikan diskon pada unsur 3A (Aksesibilitas, Aktraksi, dan Amenitas) sehingga menarik bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan.

“Dengan harga yang sangat murah akan menggugah wisatawan semula tidak ada rencana berwisata, dengan adanya Jakdeals ViWI ini akhirnya mereka mau datang ke Jakarta,” kata Arief Yahya.

Bicara mengenai harga yang ditawarkan, Menpar percaya bahwa harga yang ditetapkan di Jakdeals sudah sesuai dengan perkiraan dan analisis. Perlu Anda ketahui, harga paket yang ditawarkan mulai dari harga Rp 1 juta hingga yang paling mahal Rp 1,8 juta untuk 3 hari dua malam di hotel berbintang 3 hingga bintang 5.

Baca Juga: Ribuan Pelajar di Bogor Menyambut Kedatangan Sultan Hassanal Bolkiah

Sementara itu, harga paket Hot Deals yang dijual Negara pesaing di kawasan ASEAN antara lain Malaysia dan Thailand lebih tinggi dari yang dimiliki Indonesia. Sebagai perbandingan Malaysia mengeluarkan hot deals untuk paket wisata 3 hari 2 malam fasilitas hotel bintang dengan harga Rp 2,2 juta hingga Rp 2,6 juta, sedangkan Thailand lebih mahal sedikit Rp 2,4 juta hingga Rp 2,8 juta.

Di lain sisi, Menpar Arief Yahya mengatakan, selain Hot Deals ViWI 2018 ini, program strategis yang dilakukan Kemenpar lainnya adalah memberikan insentif kepada maskapai penerbangan untuk melakukan bundling ticket atau sebagai More for Less (you get more, you pay less). Tujuannya untuk mendapatkan tambahan sebanyak 1,5 juta wisman dan digital marketing platform, competing destination model (CDM) yang proyeksinya akan mendapatkan tambahan 1 juta wisman.

"Saya yakin target yang kami inginkan bisa tercapai. Sebab, harga yang kami miliki sudah sangat murah dan harga juga merupakan item penting yang menjadi pertimbangan wisman mau ke Indonesia, khususnya Jakarta, atau tidak. Sekalipun nanti hasil akhirnya ternyata wisatawan nusantaracyang lebih banyak dibanding wisman, hal ini bukan masalah. Kita tetap senang," tambahnya.

(hel)