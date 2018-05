BIARKAN sepatumu yang bicara. Begitu mungkin sekelumit gambaran tentang Presiden RI Joko Widodo yang dikenal sebagai sneaker's lover.

Semua dimulai ketika mantan Gubernur DKI tersebut kerap blusukan tanpa sepatu pantofel. Tampil beda tanpa terlihat seperti layaknya pejabat. Pemilik ukuran sepatu nomor 42 ini selalu memakai sneaker.

Ia pun kepincut sneaker lokal Bandung seri Coatbridge Dark Green dari merek Saint Barkley dalam gelaran Jakarta Sneaker Day, awal Maret lalu.

Bukan Presiden Jokowi seorang ternyata yang tergila-gila model sepatu tertentu. Pada era 1970-1980an tersebutlah First Lady Philipina Imelda Marcos yang mengoleksi ribuan pasang sepatu high heels. Sepeninggal sang Lady, lenyaplah sepatu-sepatu mahal dimakan rayap.

Namanya juga kecanduan sepatu, semua terlupakan. Begitulah yang dialami First Lady Israel Sara Netanyahu. Muntab ketika koleksinya salah semir! Tiga kisah pemimpin tadi aneh bin ajaib ya, coba Okezoners ingin tahu kisah pencinta sepatu yang 'ganjil' lainnya?

Nggak tanggung-tanggung, Okezone Weekend memantau pengacara kondang Indonesia seperti Hotman Paris Hutapea yang suka sepatu kulit impor, penyanyi Syahrini yang brand-minded sampai sepatu gembel Agnez Mo. Semua pesohor tadi punya cerita di balik alas kakinya.

Jikalau Okezoners belum mampu mengikuti tren sepatu mereka, tidak salah kalau menyontek tips sepatu tampil gaul tanpa mahal. Kamu bisa melukis sepatu dari bahan kanvas sesuai selera artistikmu, bisa juga mengombinasikan tali sepatu warna warna dengan simpul gaya plus tips-tips seputar perawatan sepatu.

Berani tampil beda juga boleh lho dengan mencoba sepatu dari bahan unik. Seperti flat shoes dari kain batik, wedges dengan sol dari karung goni sampai sepatu boot beludru. Dijamin semua mata tertuju ke kakimu!

Selain kisah-kisah nyata tentang sepatu dan pemiliknya, kanal lifestyle.okezone.com juga bakal menceritakan kisah berlatar belakang sepatu, seperti Cinderella yang bertemu pangeran impian sampai terompah Aladdin yang membawanya bertualang.

Beruntungnya Okezoners kalau sempat membaca kegilaan-kegilaan pada sepatu ini pada Sabtu-Minggu, tanggal 5-6 Mei 2018 besok. 'Cos from the sole of your shoes, you will know it's time to walk!

(ful)