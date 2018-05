TERKADANG kita melontarkan kata-kata jahat yang bisa membuat orang sakit hati. Tidak jarang, kita juga secara sadar dan tidak sadar melakukan hal yang merugikan orang lain.

Meski demikian, ada juga orang yang kerap melakukan tindakan yang merugikan orang lain, hanya untuk bersenang-senang atau yang biasa disebut bullying. Bullying tidak harus bersifat fisik semata, bisa juga berupa verbal atau bahkan kata-kata kasar di dunia maya.

Bila Anda adalah sosok yang kerap membully orang lain, lebih baik Anda menghentikan kebiasaan buruk tersebut sejak dini. Pasalnya, tidak selamanya korban bullying akan berdiam diri, akan tiba saatnya dia memberontak dan akibatnya tentu saja tidak menyenangkan.

Dalam artikel ini Okezone akan merangkum beberapa aksi balas dendam yang dilakukan oleh korban bullying. Tidak tanggung-tanggung, balas dendam tersebut dilakukan dengan menghabisi sang pelaku bullying.

(Foto: Reuters)

1. Pria di China bunuh 9 orang pelaku bully

Diam karena di-bully bukan berarti lemah. Hal ini berlaku pada pria asal China bernama Zhou. Pria berusia 28 tahun tersebut nekat menghabisi sembilan orang temannya, akibat memiliki dendam masa lalu karena kerap di-bully saat sekolah.

Dendam kesumat tersebut telah terpupuk sejak dia masih berusia 13-14 tahun. Kejadian tragis ini terjadi di Kota Yulin, Provinsi Shaanxi pada April 2018.

2.Siswa menengah atas AS tembak pelaku bullying

Seorang siswa menengah atas di Taft Union High School di California, AS, yang tidak disebutkan namanya melakukan aksi nekat karena tak kuasa menahan bullying. Dia menembak pelaku bullying yang notabene teman sekelasnya.

Alhasil, sang pelaku bullying harus dilarikan ke rumah sakit akibat terluka parah setelah terkena timah panas. Dua orang siswa lainnya juga harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami cidera saat berusaha kabur.

(Foto: Reuters)

3. Pelaku penembakan di Munich

Aksi penembakan di Munich yang menewaskan 9 orang, dan 10 lainnya luka berat, diperkirakan karena motif sakit hati. Pemuda berusia 18 tahun yang namanya dirahasiakan tersebut, melakukan penembakan di sebuah restoran penjual ayam cepat saji.

Sayangnya, tidak banyak keterangan yang dapat diketahui lantaran dia tewas dari pistolnya sendiri. Polisi hanya menemukan dokumen terkait pembunuhan yang dilatarbelakangi amarah, termasuk sebuah buku berjudul 'Rampage in My Mind -Why Students Kill'.

(mrt)