BANYAK makanan khas yang terkenal dari Vietnam, satu di antaranya adalah Mut atau manisan buah dan sayur yang telah diawetkan. Sering disantap saat musim dingin dan menjadi menu khas saat tahun baru Vietnam, mut juga cocok dijadikan oleh-oleh.

Mut atau manisan yang diawetkan terbuat dari segala jenis buah, mulai dari jeruk mandarin, pisang, apel, kelapa, kesemek, hingga sukun. Tak cuma buah, mut juga bisa dibuat dengan mengeringkan sayuran seperti kentang, wortel, dan labu. Begitu juga beberapa jenis bunga.

 

Manisan mut ini sering disajikan saat tahun baru Vietnam yang mengawali datangnya musim semi. Di luar itu, mut menjadi cemilan favorit di kala musim dingin. Mut sering dimakan bersama dengan teh panas untuk menghangatkan tubuh.

Dari sekian banyak jenis mut, yang paling terkenal adalah mut yang terbuat dari bunga persik. Mut bunga persik dibuat dengan cara membersihkan bunga, lalu dikupas, direndam dalam air gula dan dimasak hingga kering.

Selain dengan cara tradisional, mut juga dibuat dalam balutan berbagai macam selai seperti selai kacang. Buah dan sayuran yang dilapisi selai misalnya mangga, kumquat, lotus dan jahe.

Tak cuma menjadi makanan khas dan cemilan favorit, mut juga cocok dijadikan oleh-oleh. Salah satu sebabnya karena warna dan bentuknya yang memikat, berwarna -warni dan mengundang selera.

Mut banyak dijual di kawasan wisata Old Quarter di Hanoi, Vietnam. Tepatnya di jalan Hang Dieu dan Hang Duong. Disini ada banyak kios penjual mut bagi turis yang ingin membelinya sebagai oleh-oleh. Anda bisa membelinya per gram atau per kilo. Ada berbagai pilihan mut atau buah yang diawetkan seperti apel, jeruk, jeruk nipis, wortel, jahe, hingga labu lilin.

(rzy)