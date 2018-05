SETIAP orangtua menginginkan anak yang berkualitas. Tidak hanya tubuhnya yang sehat, tetapi perilaku dan akhlaknya juga yang baik.

Namun, tidak ada manusia yang mampu menentukan siapa yang bakal terlahir ke bumi. Itu semua kehendak sang maha kuasa. Istilah sperma mana yang paling pertama sampai ke indung telur, maka dia yang bakal menjadi calon bayi, itu benar adanya.

Tapi, percaya atau tidak, peneliti telah menemukan cara untuk memilah mana sperma yang layak menjadi calon bayi dan mana yang tidak! Hal yang mustahil sebetulnya, namun kini benar terjadi dan Anda bisa merasakan praktik ini di masa depan.

Seorang profesor dari Stanford University bernama Henry Greely mengatakan bahwa dalam 20 hingga 40 tahun ke depan, perempuan akan lebih 'pemilih' dalam memasukkan embrio ke dalam rahim mereka.

Itu terjadi karena kemajuan ilmu kedokteran yang telah membuat para ilmuwan mampu mengambil sel kulit tikus dan mengubahnya menjadi telur, tanpa harus melalui proses dalam rahim. Ya, penelitian ini masih dilakukan pada tikus namun kita tahu bahwa penelitian dengan tikus bisa menjadi contoh untuk manusia.

Dilansir dari Express, Jumat (4/5/2018), pada manusia, sel-sel kulit tersebut juga dapat diubah menjadi lusinan telur dan dapat diurai serta dianalisis untuk memungkinkan para ilmuwan mencari kecenderungan genetik, baik untuk penyakit dan ciri-ciri pribadi.

Telur terbaik kemudian akan dibuahi oleh sperma dan ditempatkan pada perempuan yang ingin memiliki keturunan.

Dr Greely percaya bahwa mayoritas orang akan menggunakan metode ini dalam beberapa dekade mendatang. Dia yang juga merupakan penulis buku 'The End of Sex and the Future of Human Reproduction' itu mengatakan bahwa ini metode seleksi mencari keturunan terbaik.

"Sebagian besar bayi dari orang-orang yang memiliki cakupan kesehatan yang baik akan dikandung dengan cara ini," katanya.

Namun, perdebatan mengenai etika lewat kehamilan menggunakan metode ini terus menyeruak. Mereka menentang gagasan 'desainer bayi', salah satunya Marcy Darnovsky dari Pusat Genetika dan Masyarakat di Berkeley, California. "Ini sesuatu yang harus kita anggap serius dan pikirkan sekarang. Ini bukan hanya tentang masalah teknis atau sains," kata Marcy.

Marcy juga menekankan adanya kemungkinan anak terlahir tidak persis seperti yang diharapkan orangtua, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa kecewa pada orangtua. Tentunya ini membawa dampak buruk bagi orangtua, bisa-bisa mereka memiliki rasa trauma!

Masalah lainnya adalah 'Skenario Brad Pitt', di mana yang entah bagaimana, seseorang berhasil mendapatkan sel-sel kulit selebriti atau publik figur dari tempat tidur hotel misalnya dan menggunakannya untuk menciptakan embrio dan mengambil keuntungan dari metode tersebut. Mengerikan, bukan?

