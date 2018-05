Balenciaga Triple S All Black “Distressed” =============================== Size : - EU 40 - EU 41 - EU 42 - EU 43 =============================== Condition : Brand New in Box Price : (Personal Message) Original Or Moneyback =============================== Contact us : WA : 0812-6637-2888 Line@ : @monster_sneakers (Use @) =============================== Terima cicilan kartu kredit 0% via tokopedia (3/6/12 bulan) ============================ Check Testi @monster_sneakerstestimoniali • • #balenciaga #jualbalenciagatriples #jualbalenciagaspeedtrainer #jualbalenciagaspeedtrainerog #jualbalenciagatee #jualnmd #jualairmaxoffwhite #jualprestooffwhite #jualairjordanoffwhite #jualbalenciagaoriginal #jualbalenciagamurah #jualadidasyeezyboost #jualyeezyboost350 #jualnmdog #jualnmtricolour

A post shared by BAPE OFFWHITE YEEZY NIKE (@monster_sneakers) on Apr 17, 2018 at 1:15am PDT