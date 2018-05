BICARA soal sepatu sosok publik figur yang satu ini juga tidak boleh dilewatkan. Pasalnya, wanita yang dulunya merupakan artis cilik, juga kerap menyita perhatian publik dengan penampilannya yang unik, dan fesyen itemnya yang tidak biasa.

Ya, Agnez Mo alias Agnez Monica, perempuan yang menjadi salah satu sosok kebanggaan Indonesia di kancah internasional tersebut, sempat menarik perhatian netizen dan publik, karena tampilan sepatunya yang out of the box. Sehingga menuai komentar warga net, yang beragam.

Dalam foto yang diunggah beberapa bulan lalu, tampak Agnez Mo sedang duduk di sebuah ruangan. Tampak rambut potongan pixy Agnez memperlihatkan pundak dan lehernya yang jenjang.

Sementara jaket warna hitam dengan aksen merah putih yang over sized, dipakai off shoulder sehingga sebagian pundak dan dadanya terlihat. Gaya kasual Agnez begitu memukau dan sesuai dengan karakternya, namun ada satu hal yang paling menyita perhatian warganet, yaitu sepasang sepatu yang dikenakan Agnez.

Sekilas, sepatu Agnez tampak begitu cocok dengan warna inner dan outernya, tetapi komentar netizen begitu menusuk, sebab di antaranya ada yang mengatakan sepatu warna hitam dan bertali merah Agnez Mo mirip dengan gembel.

Baca juga: Inilah 5 Wajah Pria Paling Tampan di Dunia yang Pesonanya Tak Pernah Luntur

Padahal, Agnez Mo jelas-jelas sudah men-tag akun Instagram Gucci dan Chris Brown. Namun, namanya warganet pemilik jempol yang kejam, komentar tersebut begitu saja dituliskannya tanpa tahu berapa harga sepatu yang berasal dari rumah mode Gucci.

Baca juga: Ini Cara Unik dan Keren Mengikat Tali Sepatu

Sepatu boots dengan aksen studded Agnez Mo dibanderol harga USD1500, yang setara dengan Rp20 jutaan. Netizen tetap mencibir penampilan Agnez Mo, meskipun dia telah tampil begitu stylish dengan fesyen item berharga fantastis.

(ahl)