SEPERTI yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwa pagelaran ajang pekan mode terbesar di Jawa Timur, Surabaya Fashion Fashion Parade (SFP) hadir sebagai even rutin yang setiap tahun digelar.

Sudah digelar sejak 2007. Surabaya Fashion Parade pada penyelenggaraan tahun ini menyajikan sedikit suguhan berbeda. Pasalnya, berbeda dengan sepuluh tahun sebelumnya, SFP di tahun ke-sebelas ini pertama kalinya tidak hanya menghadirkan para desainer-desainer lokal namun juga desainer mancanegara, yakni seorang desainer couture dari Thailand, Voravaj Varazatitavatt.

Voravaj yang hadir dengan lini Pouka hadir di malam final gelaran SPF 2018, Minggu 6 Mei 2018, memamerkan kurang lebih sebanyak dua belas koleksi rancangannya yang bertema "From Mountains to Millennials" dengan konsep busana high couture yang lebih approachable khususnya untuk para generasi muda.

Namun sebetulnya apakah alasan yang melatarbelakangi, seorang Voravaj yang notabene adalah desainer terkenal di Thailand mau ikut berpartisipasi dalam ajang pekan mode ini?

"Why i took a part in this event? Well, first of all of course it such an honour for me, because i heard this is the most prestigious and the biggest fashion event in Surabaya. It's very nice to be here, doing the event with my best friend and another designers. I want to come and learn (Kenapa saya mau terlibat di acara ini, ya saya dengar acara ini merupakan pekan mode acara fesyen yang paling besar paling prestigious di Surabaya. Saya sangat senang berada di sini, saya ingin datang melihat sekaligus belajar di sini)," jelas Voravaj saat ditemui Okezone di Tunjungan Plaza, Surabaya.

Tampil di malam final, Voravaj menampilkan kurang lebih dua belas koleksi busana street couture, sebagai perwujudan dari konsep busana adi busana yang lebih approachable atau dengan kata lain bisa potongan busananya bisa untuk padu-padan penampilan sehari-hari, tidak lagi hanya terpatok pada acara atau momen spesial berkesan mewah dan sulit untuk dikenakan.

Untuk koleksi "From Mountains to Millennials" ini, Voravaj banyak menampilkan tye dye pewarnaan alami yang diaplikasikan di material bahan kain silk Thailand. Area gunung volkanik di daerah pegunungan timur utara Thailand, provinsi Burirum jadi inspirasi utama dalam koleksi ini, bahkan Voravaj diketahui menggunakan pewarna alam, di mana misalnya warna biru terang, merah bata, dan warna abu-charcoal dari debu gunung volkanik.

Terakhir, dengan ikut serta sebagai desainer mancanegara pertama yang hadir di Surabaya Fashion Parade ini, ia sendiri mengaku ingin banyak belajar dari dunia fesyen di Indonesia, khususnya Surabaya dan batik itu sendiri.

"I want to come and learn, how they push this kind of things. I still learn about batik, i learn and come back to my country, i need to learn this kind of detail about Thailand silk because there's still many artist hidden in many area, (Aku datang ingin juga belajar bagaimana para desainer di sini mengembangkan batik, aku masih dalam tahap belajar, jadi aku pelajari dan kembali ke Thailand dan terapkan terhadap kain silk khas Thailand, karena masih banyak para artis (pengrajin) yang tersembunyi di banyak area)," tandasnya.

