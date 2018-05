BERUBAHNYA warna rambut menjadi abu-abu atau putih yang kerap dinamakan uban, menjadi kekhawatiran baik pria maupun wanita. Akan tetapi, rambut beruban hampir tidak bisa dilawan seiring pertambahan usia. Selain itu, stres dan faktor genetik juga dapat mengakibatkan tumbuhnya uban di kepala.

Dalam beberapa kasus, pria dalam usia muda pun tumbuh uban. Hasil studi terbaru dari University of Alabama at Birmingham, Amerika Serikat (AS), menunjukkan, uban ternyata juga hasil dari respons imun dalam tubuh.

Dinukil dari Men’s Health, Senin (7/5/2018), para ahli mengukur adanya kekurangan melanin sebagai dampak dari perubahan genetik MITF karena infeksi dalam tubuh. MITF sendiri, berfungsi untuk mengoreksi fungsi melanin yang memberikan warna bagi kulit, mata, dan rambut manusia.

(Baca Juga: Intip Gaya Kekasih Bule Cucu Soeharto saat Kenakan Kebaya)

(Foto: Shutterstock)

Analisa ahli menunjukkan gen MITF juga berfungsi untuk melawan virus. Ketika jumlah gen MITF tidak cukup untuk melawan infeksi dan melanin, maka rambut tanpa pigmen akan tumbuh.

“Mungkin pada seseorang yang cukup sehat, rentan terhadap uban. Infeksi virus terjadi setiap hari, sehingga menyebabkan penurunan melanosit dan sel induk melanosit yang pada akhirnya berujung ke uban prematur,” ujar salah satu peneliti bernama Melissa Harris.

(Baca Juga: 10 Selebritis Dunia Penyuka Sepatu Sneakers 'Murahan')





(Foto: Pinterest)

Meski demikian, pria yang berambut putih di usia muda tidak perlu khawatir. Sebab, menurut studi dari match.com pada 2017 menunjukkan bahwa 72% perempuan menilai pria beruban itu seksi.

Tampilan rambut beruban juga membuat pria dianggap wanita sebagai penjaga yang kuat sehingga lebih istimewa dibandingkan rekan-rekan Anda yang berwarna rambut normal.

(Baca Juga: Pasangan ini Menikah dengan Mas Kawin Burung Love Bird!)





(mrt)