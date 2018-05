MENJADI seorang publik figur bukan lah pekerjaan yang mudah. Mereka dituntut untuk tampil sempurna di hadapan publik. Pasalnya, setiap gerak-gerik hingga busana yang mereka kenakan akan selalu jadi sorotan, yang tak jarang berujung pada kritikan pedas dari para netizen.

Maka tak heran jika para artis maupun penyanyi profesional rela merogoh kocek yang cukup dalam demi menyuguhkan penampilan panggung yang sempurna, termasuk dalam urusan make up. Namun, mereka juga manusia biasa yang tidak melulu tampil glamour ketika menyapa para penggemarnya.

Beberapa artis bahkan nekat memamerkan wajah asli mereka tanpa balutan make up. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Berikut Okezone rangkumkan 5 tampilan wajah alami para penyanyi profesional Hollywood yang bikin netizen gagal fokus, sebagaimana dilansir dari Insider, Senin (7/5/2018).

Adele

Selama ini Adele selalu tampil cantik dan menawan dengan sentuhan make up bernuansa cat eye sebagai salah satu ciri khasnya. Namun beberapa waktu lalu, ia sempat memamerkan wajah tanpa make up di akun Instagram pribadinya. Meski tanpa balutan mascara, foundation, dan lipstick, wajah pelantun tembang “Chasing Pavements” itu masih tampak cantik dan natural.

Alica Keys

Berbeda dengan selebriti Hollywood lainnya, Alicia Keys menjadi salah satu selebriti yang kerap tampil di hadapan publik tanpa sentuhan make up sama sekali. Kepada W Magazine ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perawatan wajah yang berlebihan, dan hanya sekadar menggunakan masker, facial, dan menggunakan product make up seminim mungkin. Alicia bahkan kerap tampil di acara televisi tanpa menggunakan make up sama sekali.

Britney Spears

Diva pop asal Amerika Serikat ini juga tidak sungkan-sungkan menunjukkan wajah aslinya tanpa make up ke pada para penggemarnya. Dalam sebuah postingannya Britney menuliskan, “Inilah hari dimana saya tidak menggunakan make up, di mana saya merasa lebih “nyata” tanpa kesan glamour,”.

Demi Lovato

Wanita yang tengah menikmati masa liburannya di Bali ini ternyata sangat percaya diri menunjukkan wajah asli tanpa make di media sosial. Tindakannya itu bukan semata-mata mencari perhatian semata, tetapi untuk meyakinkan para penggemarnya bahwa setiap wanita memiliki kecantikan tersendiri, tanpa atau menggunakan make up.

Lady Gaga

Dalam beberapa tahun terakhir, Stefani Joanne Angelina Germanotta atau dikenal dengan nama panggung Lady Gaga kerap menjadi perbincangan publik setelah tampil dalam beberapa event besar seperti, Super Bowl, Grammy Awards, hingga ajang bergengsi Oscar. Namun saat meluncurkan album terbarunya bertajuk “Joanne”, Lady Gaga seolah ingin menunjukkan “wajah” aslinya kepada dunia.

Ia tidak lagi menggunakan busana-busana eksentrik yang sempat menjadi ciri khas pada awal karirnya. Pelantun tembang “Million Reasons” itu bahkan kerap menunjukkan penampilan yang lebih alami di Instagram.

