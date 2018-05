KITA pasti sesekali pernah mendengar ungkapan bahwa orang dari kelas sosial tinggi atau dengan kata lain memiliki materi harta berlebih memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Suka tidak suka, well memang pada dasarnya hal ini benar terjadi di kehidupan nyata. Seperti yang diperlihatkan oleh Nia Ramadhani, artis dan sosialitas cantik dalam merayakan pesta ulang tahun anak ketiganya, Magika Zalardi Bakrie.

Berstatus sebagai sosialita, artis, sekaligus menantu dari salah satu klan keluarga konglomerat paling kaya di negeri ini. Nia sebagai ibu tentunya tidak bisa sembarangan menggelar pesta ulang tahun anak bungsunya tersebut.

Menurut pantauan Okezone di media sosial Instagram belum lama ini, tak tanggung-tanggung ternyata Nia dan sang suami, Ardi Bakrie merayakan peringatan hari ulang tahun pertama Magika tersebut dengan menggelar pesta di sebuah ballroom hotel Fairmont, salah satu hotel bintang lima di kawasan Senayan, pada Sabtu, 12 Mei 2018 mendatang. Hal ini sendiri, terungkap melalui unggahan video singkat di fitur Instastory laman akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Digelar di ballroom 1 dan 2, menu hidangan yang disuguhkan Nia dan Ardi Bakrie sebagai tuan rumah dalam pesta ulang tahun sang anak, Magika kepada para tamu juga tentunya bukan sajian makanan dan minuman standar yang ada di pesta ulang tahun biasa pada umumnya.

Pasalnya, yang dipilih Nia sebagai menu hidangan pada pesta nanti ialah sederet menu fine-dining berkonsep four-set course, dimulai dari makanan pembuka atau appetizer, sup, makanan utama hingga dessert sebagai pencuci mulut.

Untuk hidangan appetizer terdiri dai hidangan roasted vegetable anti presto fresh herb confir lemon and young romaine leaves, selada seafood balsari poached prawn squid snapper spicy vinaigrette, lalu ada juga Vietnamese paper rolla with poach prawn mint basil chili grated vegetables and nuov cham sauce, gourmet salad mix; cherry tomatoes sliced cucumber carrot julienne corn kernels vinaigrette, hingga garlic Japanese dressing cocktail dressing.

Dilanjutkan dengan menu sajian soup, yaitu lobster bisque creme fraiche herb dan Cantonese crab and sweet corn soup with shaved asparagus and chives. Sedangkan untuk menu makanan utama, Nia memilih hidangan berupa chicken kung pao dried chili cashew nut served with mantao, braised oxtail with Indonesian gulai curry with roti canai, crispy fried barramundi and sambal matah, nasi goreng Jawa, Singaporean fried bee hoon bell pepper prawns, dan steamed jasmine rice.

Terakhir, ada pistacchio esterhazy, hazelnut chocolate cake pudding, hazelnut chocolate pudding, banana crepes, bread butter pudding dan buah potong sebagai pilihan menu pencuci mulut alias dessert.

(hel)