MENGGABUNGKAN dua pemikiran untuk menciptakan karya fashion yang unik dan inspiratif tentu tidak mudah. Namun, ternyata hal ini berhasil dilakukan si kembar Dean dan Dan Caten melalui label fashion DSquared2.

Kembar Caten lahir pada 19 Desember 1964 dengan nama asli Dean dan Dan Catenacci di Willowdale, Ontario, Kanada. Saudara kembar ini memiliki tujuh saudara kandung yang lebih tua. Ayah keduanya berasal dari Casalvieri, sebuah kota kecil di Ciociaria, Lazio, Italia. Kecintaan keduanya pada fashion didorong kelima kakak perempuannya yang menjadikan keduanya sebagai konsultan mode pribadi.

“Sejauh yang kami ingat, kami selalu berbelanja busana perempuan, mendandani kakak kami untuk acara pesta. Lucunya, mereka percaya pada apa yang kami kerjakan karena mereka tahu, kami berdua lebih baik daripada mereka untuk urusan mode,” tutur Dan, dilansir vogue.co.uk .

Kecintaan tersebut akhirnya mendorong keduanya untuk pergi ke New York pada 1983. Keduanya belajar mode di Parsons School of Design New York, tetapi hanya berjalan satu semester karena tidak cocok dengan sistem pengajarannya. Keduanya pun sepakat untuk kembali ke Toronto. Putus sekolah tidak membuat keduanya putus asa untuk terjun ke dunia fashion.

Dean and Dan Caten. Foto: fashionweekdaily

Pada 1986, keduanya mendapat sponsor, kemudian merilis lini busana perempuan bernama Dean Dan. Selanjutnya, si kembar Caten dikontrak menjadi direktur kreatif label Ports International untuk membawa perusahaan lebih maju dan berkelas. “Pada saat yang sama, kami juga merilis lini sekunder bernama Tabi International yang menawarkan koleksi bergaya muda dengan harga terjangkau,” ujar Dean.

Ingin mengembangkan kariernya, si kembar Caten pun pindah ke Milan pada 1991. Di Milan, keduanya bekerja untuk Gianni Versace serta brand denim kenamaan, Diesel. Hal ini semakin mengasah bakat dan kreativitas keduanya di industri fashion.

“Kami memiliki mentor yang hebat di sana. Gianni mengajari kami betapa pentingnya tinggi saku payudara, potongan kerah. Gianni benar-benar percaya kepada kami ketika tidak ada orang lain yang melakukannya,” kata Dean.

Tidak berapa lama, Dean dan Dan pun merilis DSquared2 yang dimulai dengan lini koleksi busana laki-laki pada 1994, disusul koleksi busana perempuan pada 2003.

Naomi Campbell dan Karolina Kurkova menjadi dua model utama dalam peluncuran perdana koleksi busana perempuan. Hal ini semakin menunjang popularitas nama DSquared2. Koleksi terbaru DSquared2 selalu laris manis, terutama untuk penjualan denim dan sepatu.

Gaya desain yang quirky dan terkadang rebelious membuat Madonna dan Britney Spears menjadi langganan saudara kembar tersebut untuk urusan kostum tur dan konser.

Dean and Dan Caten. Foto: fashionweekdaily6

Pada 2002, DSquared2 menandatangani lisensi dengan staf Internasional Diesel untuk memproduksi dan mendistribusikan koleksinya ke seluruh dunia. Keduanya juga bekerja sama dengan Galizio Torres untuk memproduksi dan mendistribusikan koleksi sepatu laki-laki dan perempuan.

“Kami bukan tipe desainer konseptual. Kami membuat hal-hal yang kami sukai, yang disukai pelanggan kami. Orang-orang benar-benar mengenakannya,” ujar Dean.

Saat ini DSquared2 memiliki jaringan toko di seluruh dunia dengan pusat bisnis di Milan. Adapun toko-toko DSquared2 tersebar di St Moritz, Athena, Mykonos, Capri, Istanbul, Kiev, Cannes, Singapura, Paris, Nicosia, dan Hong Kong. Pada Maret 2015, keduanya membuka toko utama pertama di London. Ini adalah tahap pertama dari program redesign toko utama yang kemudian berlanjut ke Amerika Serikat pada akhir 2015.

Pada 2018, keduanya menghadirkan koleksi DSquared2 Resort 2018 Collection dan DSquared2 Pre-Fall 2018 Collection. Kedua koleksi ini menghadirkan busana perempuan bergaya rebel. Jaket berbahan denim dan jaket berbahan kulit ditampilkan dalam warna cerah, seperti merah dan kuning.

