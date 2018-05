SETELAH muncul tren pewarnaan rambut ombre dan colorful, kini tren mulai beralih ke fashionable brown. Tren ini muncul lantaran orang-orang ingin kembali lagi ke tampilan natural.

Seperti yang diketahui, warna coklat memang menjadi pilihan bagi mereka yang menyukai warna alami. Terlebih coklat memang cocok untuk tone warna kulit orang Asia.

Tren pewarnaan rambut coklat dikenal juga dengan istilah 'Balayage'. Beberapa orang senang menyebutnya 'Color Me French' karena ingin terlihat seperti orang Perancis. Hal ini tidaklah heran mengingat tren tersebut memang awalnya ditemukan di negara itu.

Menurut Indra Tanudarma, Head of Education L’Oreal Professionel, untuk menghasilkan warna natural, teknik yang diaplikasikan untuk pewarnaan balayage adalah seperti menyapu. "Teknik ini menjadi salah satu yang paling trending dan diberlakukan bukan hanya oleh hair dresser Perancis tapi sudah mendunia," ucapnya saat ditemui di sela-sela acara peluncuran tren "Parisian Brown Balayage", Rabu (9/5/2018) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Tren tersebut terinspirasi dari tampilan wajah no make up atau make up look yang saat ini sedang digandrungi. Keduanya memiliki kesamaan yaitu digemari karena effortless, sederhana, dan natural. Tren balayage sendiri membuat rambut tampak berdimensi alami. Selain itu, bagi mereka yang belum pernah mewarnai rambut, balayage terbilang cocok dan bisa menjadi pilihan karena sesuai dengan warna kulit dan bentuk wajah.

Setidaknya ada 3 pilihan warna coklat yang bisa diaplikasikan ke rambut yaitu rose brown, honey brown, dan cool ash brown. Rose brown cocok untuk mereka yang memiliki skin tone hangat dan memakai baju berwarna cerah seperti merah, kuning, dan pastel.

Sedangkan honey brown cocok untuk skintone netral dengan warna baju fleksibel. Cool ash brown adalah salah satu yang sangat diminati saat ini dan cocok untuk skintone dingin serta baju berwarna gelap seperti biru, hitam, ungu, atau marun.

Sementara itu, menurut International Portofolio Artist dari Australia, Peter Thomsen, teknik menyapu rambut yang diaplikasikan ketika proses pewarnaan memberi efek lebih natural, sunkissed, lebih halus, dan berdimensi. Dirinya juga mengungkapkan bila cukup menggunakan satu warna untuk tren balayage. "Saya biasanya mewarnai sedikit di bagian atas dan tengah, lalu light di bagian bawah. Jadi terlihatnya seperti menghasilkan tiga warna tapi sebenarnya ada warna natural pada rambut yang masih bisa digunakan," pungkasnya saat ditemui dalam acara yang sama.

