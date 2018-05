Semua Mahluk hidup wajib kita jaga dan lindungi, karena mereka juga ciptaan Allah. Anggota Satlantas Polres Muba Polda Sumsel Bripka Silaean dan Briptu Satria di saat strong point pagi rabu 9 mei 2018 menyeberangkan satu Ekor kucing di jalan Merdeka Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba. .Sumsel. @kbptaslim @divisihumaspolri @polisi_indonesia @ntmc_polri @polantasindonesia @miminsekayu @infosekayu @lantasmuba @pallembang @palembang_xpost @polantas_sumsel @koransumeks @harian_musibanyuasin #polisi #pelindung #pengayom #viral #pelayan #polres_muba_top

