TIDAK jauh berbeda dengan kebanyakan orang-orang bekerja lainnya, yang mengambil waktu cuti karena kelahiran anak, begitu pun pasangan Pangeran William dan Kate Middleton.

Namun, berbeda dengan waktu kelahiran kedua anak sebelumnya, yakni Pangeran George dan Putri Charlotte kali ini Pangeran William yang diketahui baru saja mendapatkan putra kedua sekaligus anak ketiganya, Pangeran Louis, ternyata diketahui tidak mengambil paternity leave alias hak cutinya.

Setelah dua hari kelahiran sang anak bungsu, kakak Pangeran Harry ini langsung kembali menjalankan tugas negara. Dua hari setelah kelahiran anak ketiganya tersebut, Pangeran William langsung terlihat di hadapan publik dalam acara peringatan Anzac Days di Westminster Abbey.

Namun saat dikira khalayak ramai hanya itu penampilan resmi William dan nantinya William akan mengambil waktu rehat sementara, ternyata dugaan publik terbukti salah. Sebab keesokan harinya William tetap bekerja secara normal dengan menghadiri acara pembukaan Greenhouse Sports Centre di London bersama dengan sang adik, Pangeran Harry. Kemudian dilanjutkan, di waktu berikutnya William pun juga menghadiri agenda resmi yakni dengan datang dalam acara pembukaan London Bridge yang baru saja usai mengalami perubahan.

Lalu apa sebetulnya yang mendasari William tidak mengambil waktu rehat sementara untuk fokus membantu Kate mengurus buah hatinya yang masih bayi tersebut? Well, seperti dilansir Hellomagazine, Rabu (9/5/2018) hal ini dikarenakan pertimbangan William sebagai senior working royal, yang mana William merasa harus mengisi kekosongan dari beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya, seperti yang dijelaskan oleh seorang koresponden keluarga kerajaan kepada HELLO!

"William was able to enjoy some family time at Anmer Hall over Easter and with the Prince of Wales already incredibly busy with overseas tours and Harry in full wedding preparation mode, it makes sense for him to carry out engagements like today's ( William bisa menikmati waktunya dengan keluarga di Anmer Hall, Prince of Wales sendiri sudah sangat sibuk dengan tur kunjungan luar negerinya, sedangkan Pangeran Harry sedang sibuk dalam mempersiapkan acara pesta pernikahannya. Jadi ya wajar saja, jika William menjadi menjalankan semua ini),".

Hal ini, menjadi sedikit berbeda ketika waktu kelahiran anak-anaknya terdahulu. Ketika Pangeran George lahir pada 2013 lalu, Pangeran William kala itu mengambil waktu cuti selama dua minggu untuk bisa mengantar dan menemani Kate di Anmer Hall, Norfolk dan Berkshire. Begitu juga saat Putri Charlotte lahir di 2015 silam, baik William menemani Kate untuk cuti dan sementara pindah dari London untuk menghabiskan waktu di rumah mereka di Norfolk.

Namun, setelah kelahiran Pangeran Louis lahir, ini adalah kali pertama pihak Istana Kensington tidak menyinggung soal cuti Pangeran William, namun melainkan lebih fokus mengumumkan bahwa Kate akan mengambil cuti melahirkan sampai musim gugur mendatang, dan walaupun sudah kembali menjalani tugas resmi kerajaan, The Duchess of Cambridge akan tetap memprioritaskan kehidupan keluarga dan ketiga anaknya.

(hel)