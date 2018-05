BERPERGIAN menggunakan bus untuk wisata dapat menjadi cara yang menyenangkan dan menjangkau pemandangan-pemandangan pelosok. Akan tetapi, tujuan kita menjadi suatu penentu, salah-salah bisa menjadi masalah yang besar.

Anda harus melihat daerah yang dituju, bisa saja ada teroris, penyakit menular, dan kejahatan lainnya yang mengkhawatirkan. Apalagi, kita lebih sering menggunakan bus travel dibandingkan dengan mengendarai mobil sendiri. Mengutip laman New York Times, Jakarta (9/5/2018), berikut beberapa kiat untuk tetap aman di jalan saat bepergian, bahkan saat Anda tidak sedang mengemudi.

Baca juga: Temukan Konak Kebab, Fara Quinn: Oh Yeah!

Rencanakan Perjalanan Anda

founder of the Association for Safe International Road Travel (Asirt) Rochelle Sobel, mengatakan, buku panduan dan materi pariwisata lainnya biasanya tidak memasukkan banyak informasi tentang keselamatan di jalan. Memeriksa situs web Departemen Luar Negeri adalah tempat yang baik untuk memulai, karena di sana menyediakan saran keselamatan umum dan khusus suatu negara, termasuk jalan raya berbahaya untuk menghindari dan perilaku pengemudi umum.

(ilustrasi: daily Mail)

Laporan Belize, misalnya, menyarankan bahwa banyak bus yang sudah tua yang ditutup yang mungkin dalam kondisi buruk, dan pengemudi bis mungkin kekurangan pelatihan yang tepat, menggunakan kecepatan berlebihan atau membuat manuver pelatihan berbahaya. The World Health Organization (WHO) juga interaktif memetakan detail keselamatan lalu lintas menurut negara. Penting juga untuk memprogram ponsel Anda dengan kontak darurat lokal dan mempertimbangkan untuk mendapatkan asuransi kesehatan perjalanan.

Pelajari Tentang Budaya Jalan Lokal

Jangan menganggap bahwa standar keamanan di tiap negara sama. Di beberapa negara, bus tidak berhenti di dekat trotoar atau area yang ditentukan, dan penumpang diharapkan untuk masuk dan keluar dalam lalu lintas yang padat. Ini hanyalah sebuah contoh, tetapi membayar untuk memperhatikan cara penduduk setempat menangani jalan baik di belakang kemudi maupun sebagai pejalan kaki.

Baca juga: 5 Kolam Renang Terindah di Dunia, Ada yang di Tengah Hutan Lho!

"Perhatikan apa yang dilakukan penduduk setempat dan bagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri," kata Sobel. Wisatawan muda sering ingin mengalami tempat seperti mode lokal, tetapi populer, murah dan cepat sering memiliki catatan keselamatan yang buruk. Lakukan ketekunan Anda sebelum naik bis yang penuh sesak atau trem reyot hanya karena menawarkan pengalaman otentik.

Mengajukan pertanyaan

Tanyakan agen perjalanan Anda, operator tur, atau hotel bagaimana mereka memeriksa pengemudi dan perusahaan bus yang mereka rekomendasikan. Jika Anda memesan bus sendiri, gunakan perusahaan mapan, atau perusahaan yang secara bebas dan terbuka mengungkapkan catatan dan kebijakan keselamatan mereka.

Sebelum Anda melakukan perjalanan panjang dengan bus, tanyakan tentang rute, dan apakah itu rute standar yang diambil oleh pengemudi sebelumnya. Jalan yang dirawat dengan baik dan cukup terang lebih baik daripada jalan yang lebih kecil, dan memiliki akses yang lebih baik untuk layanan medis darurat jika diperlukan.

Selain itu, tanyakan apakah pengemudi telah menyupir lebih dari 8 jam. Sebagian besar perusahaan bus dan tur yang beroperasi di atas kapal harus bersedia ditanyakan oleh Anda, dan mereka tidak boleh marah bila ditanyakan. Jika Anda memiliki keraguan, pertimbangkan untuk menggunakan kereta atau menyewa layanan mobil pribadi dengan sopir lokal yang akrab dengan wilayah tersebut.

Baca juga: Karakteristik Orang yang Lahir pada Mei, Mulai dari Seniman hingga Pembalap

Hindari Perjalanan Malam

Bus Malam adalah favorit abadi wisatawan yang berpikiran menghemat anggaran terutama di hotel. Dalam beberapa kasus itu mungkin benar, tetapi di banyak negara, terutama di daerah pedesaan, naik bus di malam hari atau di jam subuh dini sangat tidak disarankan karena pengemudi sering mematikan lampu depan mereka; mereka salah percaya itu menghemat baterai kendaraan. Bahaya ini semakin parah ketika kondisi jalan buruk, di mana jarak pandang buruk, dan di daerah pegunungan dengan jalan yang sempit dan berliku.

Pantau Kesiapan Bus dan Berani Tegur Supir!

Intinya, jika sesuatu tampak salah, berbicaralah. Jika pengemudi sedang nekat atau ngebut, mintalah dengan sopan agar dia melambat. Bersikap tegas. Jika situasi tidak membaik atau jika pengemudi tampak terganggu atau terlalu lelah, turunlah dari bus sesegera mungkin. Jika Anda tidak berbicara sesuai bahasanya, mintalah seorang lokal untuk membantu. Hindari bus dalam kondisi buruk atau yang penuh sesak dan berat di atas, yang dapat mengimbangi pusat gravitasi.

(rzy)