SETIAP orang pasti punya gaya bercinta andalan, termasuk para selebriti Hollywood. Kamu harus tahu apa saja posisi seks membuat mereka nikmat bercinta sampai berhasil orgasme.

Nama-nama bintang Hollywood seperti Kim Kadarshian, John Mayer, hingga Amber Rose pasti tak asing di telingamu. Mereka punya gaya bercinta andalan yang terkesan seksi.

Kamu sudah pasti bertanya-tanya dan membayangkan idolamu akan orgasme saat berhubungan seks dengan gaya apa dengan pasangannya. Ada 10 bintang Hollywood blak-blakan mengungkap gaya bercinta favoritnya yang bikin orang penasaran.

Kini kamu bisa menebaknya langsung dengan membaca ulasan berikut ini, dilansir Lifeandstylemag, Kamis(10/5/2018).

John Mayer

"Woman on top, paling nikmat dan bikin kita bisa bereksperimen dan melayang jauh saat berhubungan seks," pungkas John Mayer, menutup sesi tanya jawab ini.

Amber Rose: Missionaris

"Saya menyukai gaya missionaris seperti banyak gadis lain. Dengan mempraktikkan gaya malas ini bisa membuat saya menikmati momen berhubungan seks yang menyenangkan," katanya lewat tayangan "Amber Show" beberapa waktu lalu.

Jane Fonda: Sitting up

"Meskipun saya orangnya cukup fleksibel dengan gaya apapun, saya nyaman sekali bercinta sambil duduk. Saya paling suka berbaring atau duduk di sofa dengan cara dia menghampiri untuk bersenggama," ungkapnya.

Zoe Saldana: Missionaris

"Saya suka missionaris, woman on top, doggy style atau standing. Gaya ini bikin saya nyaman dan mampu klimaks hingga akhir bersenggama," bebernya dalam program The Conversation with Amanda de Cadenet.

Sarah Silverman: Missionaris

"Saya menikmati missionaris, lalu mendesah. Suara yang bagus dan terkesan seksi. Ini patut diacungi jempol," katanya di program Lifetime's Conversation with Amanda de Cadenet.

Kim Kardashian: Doggy Style

"Doggy style posisi bercinta favoritku. Ini membuatku tenang dan tak banyak energi habis untuk orgasme," ungkapnya kepada Majalah Love.

Khloe Kardashian: Doggy style

"Doggy style sex sebenarnya adalah latihan yang sangat bagus untuk mengencangkan lengan. Saya bukanlah gadis penyuka missionaris, tapi pilih doggy style untuk mendapatkan manfaat itu," terangnya, lewat blog pribadinya.

Andy Cohen: Woman on top

"Percayalah, woman on top bisa menimbulkan sensasi bercinta. Saya pikir setiap pasangan harus punya pengalaman pribadi untuk mencoba hal ini," terang dia.

Nelly: Woman on top

"Saya suka seorang gadis yang bisa berada di atas saat berhubungan seks. Sungguh menyenangkan," katanya di The Jenny McCarthy Show.

Christina Milian: Doggy Style

"Doggy style, begitulah cara kami menyukai momen berhubungan seks. Setiap kali bersenggama, saya lebih memilih Gaya ini daripada yang lainnya," katanya pada tayangan The Cruz Show, beberapa waktu lalu.

