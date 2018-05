SIAPA sih orang yang tidak mau berkecukupan secara materi alias kaya raya? Dengan menjadi kaya raya, selain bisa melakukan banyak hal yang menjadi keinginan, sekaligus juga bisa membantu banyak orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar kita.

Menjadi kaya raya berlimpah materi, bisa diperoleh dengan berbagai cara. Ada orang kaya yang memang terlahir di keluarga kaya sehingga otomatis menjadi kaya sejak kecil, ada yang kaya karena bekerja dengan giat, dan ada pula yang mendadak menjadi sangat kaya karena mendapatkan warisan.

Yup, banyak orang-orang terkenal di dunia ini yang nyatanya memang menjadi kaya raya karena mendapatkan warisan, lebih tepatnya dari sang mantan suami, baik karena meninggal ataupun karena bercerai. Siapa saja sosok wanita yang telah menjadi janda kaya karena ditinggali warisan oleh sang mantan suami? Dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/5/2018) berikut ulasan singkatnya.

Baca juga: Mengenal Lupus, Penyakit Autoimun yang Rentan Menyerang Perempuan

Laurene Powell Jobs

Dari namanya saja sudah bisa ketahuan dengan mudah kan, janda dari siapakah Laurene ini. Ya, Laurene merupakan janda dari mendiang salah satu pendiri Apple, Steve Jobs. Di tahun 2016 silam, Laurene sempat disebutkan sebagai wanita nomor empat terkaya di dunia, menurut laporan Wealth-X.

Di mana sumber kekayaan Laurene memang datang paling banyak dari warisan yang diberikan sang mendiang suami, Steve meninggalkan harta dengan estimasi nilai USD14,1 miliar , yang mana nilai kekayaan ini bersumber dari saham kepemilikan di Disney, saham di Apple, dan berbagai perusahaan properti, dua pesawat jet pribadi, dan juga superyacht. Nilai saham Steve di The Walt Disney Co, yang mana didapatkan setelah menjual perusahaan studio animasi miliknya, Pixar pada 2006 silam, per 2011 saja nilainya meroket di titik USD12,7 miliar . Sedangkan nilai saham di Apple, per 2016 disebutkan bernilai lebih dari USD65 miliar .

Crystal Hefner

Ialah janda dari pendiri sekaligus bos Playboy, Hugh Hefner yang wafat di usia 91 tahun pada September 2017 kemarin. Hugh diketahui meninggalkan harta kekayaan untuk istrinya tersebut, salah satunya berbentuk aset rumah di Hollywood Hilss seluas 5917 meter persegi yang dibeli Hugh untuk Crystal pada 2013 seharga USD5 juta, di mana kini rumah tersebut dijual oleh Crystal dengan harga USD7,2 juta. Tidak hanya meninggalkan aset bangunan berupa rumah super mewah, Hugh juga meninggalkan Crystal harta lainnya senilai USD5 juta!

Irina Vyacheslavovna Malandina

Mungkin nama Irina terdengar tidak terlalu familiar di kancah dunia hiburan, tapi tidak begitu jika di dunia olahraga. Yup, pasalnya Irina adalah janda dari Roman Abramovich, yang tak lain dan tak bukan adalah pemilik klub sepak bola dunia, Chelsea. Irina mendapatkan kekayaan dari Roman, setelah dirinya mengajukan perceraian setelah enam belas tahun membina rumah tangga, karena sang mantan suami ia nilai telah berselingkuh dengan Daria Zhukova, yang mana sekarang adalah istri ketiga dari Roman. Irina mendapatkan kurang lebih sekira USD300 juta dari Roman dari kasus perceraian ini.

Baca juga: Terjun ke Bisnis Kuliner, Dwayne Johnson 'The Rock' Luncurkan Perusahaan Tequila

Christy Walton

Familiar dengan supermarket Wallmart? Ialah Christy Walton, janda dari salah satu anak pendiri Wallmart, John Walton yang tewas karena kecelakaan pesawat pada 2005 lalu. Dengan kematian sang suami, otomatis Christy pun mendapatkan sederet warisan, mulai dari saham di Wallmart, saham di First Sollar, dan juga saham di bank, Arvest Bank. Per Kamis 9 Mei 2018, nilai kekayaan bersih (real time) Christy berada di nilai USD6,4 miliar ! Walau bergelimang harta, alih-alih menjalani gaya hidup super mewah, Christy memilih untuk menjalani kehidupan biasa jauh dari sorotan publik hanya berdua bersama sang anak laki-laki satu-satunya hasil pernikahannya dengan John, Lukas Walton di Jackson, Wyoming.

(dno)