KUCING dikenal sebagai binatang yang hampir semua waktunya dihabiskan untuk tidur. Mamalia menggemaskan ini juga kerap melakukan aksi konyol yang tidak terduga, hingga membuat suasana menyenangkan penuh tawa.

Kucing juga akan aktif bermain jika ada kotak, lubang, sinar laser, bola, atau tali, dan akan terlelap nyenyak meski terkadang tidak melihat lokasi tidurnya, alias bisa tertidur di mana saja. Seperti yang dilakukan oleh kucing berbulu tebal yang tertidur dan diabadikan dalam video singkat.

Dalam video tersebut nampak seekor kucing berbulu warna cokelat muda memejamkan matanya, namun tidak merebahkan tubuhnya di atas kasur, melainkan di permukaan yang terlihat seperti aspal. Ya, pernyataan kucing bisa tertidur pulas di mana saja ternyata benar adanya, sebab kucing ini bahkan tidur hingga mengiler.

Video yang diunggah dan disebarkan oleh akun Instagram @meowed tersebut menampilkan air liur kucing yang membentuk gelembung. Oleh si kucing gelembung air liur bahkan terasa seakan seperti bantal yang empuk.

Bagaimana tidak, gelembung yang jadi penyanggah si kucing yang begitu mengantuk nampak berubah-ubah ukurannya. Gelembung terlihat membesar ketika kucing menghembuskan napas dan mengecil saat si kucing menarik napas.

Biasanya video seperti ini hanya bisa disaksikan pada tayangan kartun anak atau anime saja, namun dengan aksi si kucing dalam video Meowed seakan membuktikan adegan konyol gelembung air liur nyata adanya. Berkat kekonyolan aksi si kucing, video yang diberi caption “We all have that one friend who can sleep anytime anywhere,” tersebut berhasil ditayangkan lebih dari 260 ribu kali dan dikomentari oleh lebih dari 1.400 warganet.

Warganet yang berasal dari berbagai negara itupun tergerak untuk menyampaikan kegemasannya pada si kucing. Seperti beberapa akun dari Indonesia @levitaniaa yang menuliskan, “Bisa ya ada bubblenya gitu, wkwk, akun @febriqisti mengatakan, “Hwahahaha turu sambil nyebul balon,” @rezaarif27 ikut menuliskan kegemasannya, “Lucuuuuu,” dan @abieanastasia, kirain cuma di kartun doang.”

Sampai video berakhir, si kucing sama sekali tidak nampak akan terbangun. Begitu pula dengan gelembung balon dari air liurnya yang tidak pecah sampai video selesai.

(hel)