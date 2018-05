MENYAMBUT momen bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2018, The Harvest akan menghadirkan lebih dari 30 cake dan pastry terbaru dan inovatif yang bisa dinikmati konsumen di Tanah Air.

"Seri yang kami luncurkan dalam momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini merupakan produk Gold Chocolate pertama yang eksklusif di Indonesia," kata Sanjeeva Gunawardena, President Director The Harvest Group kepada wartawan di Gerai The Harvest kawasan Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

Kreasi cake dan pastry terbaru dari The Harvest tersebut dibuat dari perpaduan cocoa solid, gula karamel dan susu dalam komposisi yang tepat, serta dikombinasikan dengan bahan-bahan pilihan lainnya.

"Gold Chocolate memiliki rasa karamel yang lebih kaya daripada rasa cokelat karamel yang biasa ditemukan di pasaran. Selain itu, metode tradisional dalam mengolah cokelat Belgia terbaik semakin mengangkat cita rasa karamel yang dihasilkan dari proses pencampuran , pengayakan, dan pengulenannya, " terang Sanjeeva.

Robin Stanley, Head of Marketing The Harvest Group menambahkan, aneka produk terbaru mereka terwujud berkat kolaborasi The Harvest bersama Callebaout dari Belgia, yang merupakan produsen cokelat ternama di dunia.

Rangkaian produk Gold Chocolate tersebut terdiri dari, The Harvest Gold Opera, Magnifique (Gold Dates Cake), Gold Chocolate Bar, Gold Chocolate Praline, Gold Chocolaten Macaroon, dan Gold Chocolate Dates.

Aneka produk itu dapat ditemui di seluruh gerai The Harvest Group mulai pertengahan Mei 2018.

"Jadi memang dipersiapkan untuk bulan puasa. Gold Chocolate Dates pasti akan memberikan pengalaman spesial penuh kejutan dan bisa menambah semarak hari raya lebaran," kata Robin.

The Harvest yang hadir meramaikan pasar cake dan pastry sejak 14 tahun lalu itu mengusung konsep sederhana namun penuh kejutan.

"Oleh karena itu kami akan terus berinovasi menyajikan kreasi-kreasi produk dan layanan terbaik bagi konsumen di seluruh Indonesia," kata Sanjeeva.