LAYAKNYA tren di dunia kecantikan ataupun fesyen, dunia food and beverages juga semakin memperindah penampilannya. Apalagi ditambah dengan kemajuan era digital seperti sekarang ini. Banyak orang yang ingin memperlihatkan sesuatu hal yang baru dan membuat yang lainnya penasaran.

Nah, kali ini telah hadir sajian hidangan pasta unik yang menjadi tren terbaru di dunia makanan. Sebab, jika pada umumnya hidangan pasta hadir dengan warna kuning pucat, pasta terbaru ini hadir dengan warna biru terang yang menarik mata.

Sebagaimana dilansir Foxnews, Kamis (10/5/2018) ialah sebuah bar yang berlokasi di Sidney, Australia bernama Mark + Vinny’s Spaghetti + Spritz yang menghadiran sajian pasta unuik berwarna biru, dengan diberi nama Blue Spirulina Tagliatelle. Menu pasta Blue Siprulina Tagliatelle lebih lanjut disebutkan dibuar dengan menggunajan pita pasta warna turqouise, kepiting biru, remah-remah roti dan telur ikan. Hidangan pasta warna biru yang trendi ini kemudian disajikan hadir bersama hidangan spritz berwarna serupa.

Adalah sang pemilik restoran, Mark Filippelli dan Vince Pizzinga yang awalnya mempunyai ide untuk membuat hidangan pasta cantik yang penyajian visualnya eye-catching ini, lalu kemudian ide ini diwujudkan oleh kepala koki Adrian Jankuloski.

Warna biru yang ditampilkan, didapatkan dari tumbuhan alga tidak beracun yang disebut spirulina. Tumbuhan tersebut sering digunakan sebagai suplemen makanan dan juga unggas. Spirulina pun salah satu makhluk laut yang dibudidayakan.

Well, jika biasanya suatu hidangan yang punya visual cantik itu hanya sekedar indah dipandang namun tidak begitu lezat ketika dimakan, tampaknya hal ini tidak berlaku bagi pasta Blue Spirulina Tagliatelle. Sebab, dari beberapa ulasan yang beredar di media sosial Instagram, sajian pasta biru atau blue pasta ini hadir dengan cita rasa yang memuaskan.

“Not only the prettiest pasta dish I’ve ever had, but definitely up there as one of the best (Tidak hanya jadi makanan pasta tercantik yang saya pernah makan, namun juga sekaligus jadi salah satu makanan pasta yang rasanya terbaik)," ulas @tcs_world

"Tampilan yang menakjubkan dan super enak," tulis @jessmarto

"Saya suka keseimbangan antara rasa dan sensasi rasa asin yang ada di pasta dengan adanya dressing daging kepiting," puji @issac_eatsalot

