BATUK hampir semua orang pernah terkena penyakit ini. Baik balita hingga lansia pernah merasakannya. Batuk pun biasanya diiringi dengan flu dan demam. Meski demikian, batuk tidak berbahaya jika ditangani dengan tepat. Umumnya batuk diatasi dengan mengonsumsi obat batuk.

Amerika menghabiskan USD8 miliar per tahun untuk produksi obat batuk dan pilek yang dijual bebas. Namun, hanya sedikit saja mereka menekan angka serangan batuk. Mengutip New York Times, Jakarta, Kamis (10/5/2018), American College of Chest Physicians menggarisbawahi hal ini secara terus terang di tahun 2017.

“Untuk pasien dewasa dan anak-anak dengan batuk karena pilek biasa, kami menyarankan untuk tidak menggunakan obat batuk dan pilek yang dijual bebas sampai mereka terbukti meredakan batuk atau menyembuhkan dengan cepat," ujar riset tersebut.

Menurut Richard Klasco, MD, ketika produk tersebut gagal, penderita batuk sering mencari "sesuatu yang lebih kuat", yaitu codeine (kodein). Secara luas dianggap sebagai standar ukuran obat batuk. Akan tetapi, kodein merupakan hasil eksperimen pada tahun 1950, yang mungkin tidak akan sama dengan hari ini. Saat itu, 17 mahasiswa kedokteran Swedia setuju untuk menghirup asap amonia. Batuk yang terjadi adalah sederhana diperbaiki oleh pretreatment dengan meningkatnya dosis kodein.

Tetapi percobaan double-blind, placebo-controlled berikutnya dari 82 pasien dengan infeksi saluran pernapasan atas menemukan bahwa obat itu "tidak lebih efektif daripada plasebo," dan beberapa ahli telah memberi label efek penekan batuk dari kodein sebagai "mitos medis."

Codeine memiliki sepupu yang mirip kimia, dextromethorphan - komponen "DM" dari banyak obat batuk. Tetapi tinjauan sistematis menyimpulkan bahwa dextromethorphan sama baiknya dengan madu dalam mengurangi frekuensi batuk. Baik kodein dan dextromethorphan membawa potensi penyalahgunaan dan memiliki efek samping serius yang telah menyebabkan peringatan dari Food and Drug Administration.

Jadi apa yang harus dilakukan untuk batuk terus-menerus setelah pilek? Tetap terhidrasi, gunakan humidifier, dan bersabarlah. Batuk karena pilek biasanya akan hilang dalam waktu tiga minggu. Anda juga bisa mencoba madu, karena tampaknya sama efektifnya dengan produk yang dijual bebas. Tetapi jangan batuk uang untuk obat-obatan yang tidak terbukti dan berpotensi tidak aman.

