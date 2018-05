SETIAP wanita tentunya ingin memiliki pasangan yang tampan. Ketampanan seorang pria mampu menyihir wanita manapun untuk bisa tertarik dan jatuh cinta dengan kelebihan alami yang ia miliki. Bahkan, kadan para wanita ingin berteriak kagum melihat ketampanannya.

Namun, ketampanan bukan hanya tentang memiliki wajah menarik dan ganteng. Seorang pria harus harus memiliki aspek yang lengkap, mulai dari tubuh, penampilan dan daya tarik.

Jika seluruh aspek yang ada di atas telah dimiliki dan menjadi satu kesatuan. Maka orang tersebut layak untuk mendapatkan gelar tampan. Meski tampaknya agak sedikit rumit, namun nyatanya banyak pria yang memiliki seperti itu.

Melansir dari Wonders List, Jumat (11/5/2018), dalam artikel ini Okezone akan membahas mengenai lima pria paling tampan di dunia.

1.Robert Pattinson

Pemain utama serial Twilight ini memang terkenal dengan sosoknya yang cool dan pendiam. Namun, sosok asli Robert tidak sama seperti karakternya saat berperan sebagai Edward Cullen lho guys. Aslinya Robert sangat murah senyum. Bentuk rahangnya yg khas berbentuk kotak serta mata ghotic yang dimilikinya, telah membuatnya menjadi sosok pria tampan

2.Johnny Deep

Hampir sama dengan Robert, Johnny Deep, mulai meroket dalam filmnya yang berjudul Pirates of Carribean. Ia menjadi pria yang mampu memikat wanita dari segala usia, karena gaya tarik sekaligus penampilannya. Selain tampan, ia pun menjadi aktor yang cukup sukses. Terbukti perannya dalam film Alice in Wonderland dan Charlie and the Chocholate Factory didasarkan pada buku bestseller.

3.Prince William

Prince/Pangeran William menjadi pria dengan gelar tampan selanjutnya. Sosok lembut dengan penampilan yang halus dan senyum yang menawan, tentunya bisa membuat seluruh wanita kelepek-kelepek. Putra sulung Pengeran Charles dan Lady Diana ini lahir pada 21 Juni 1982. Ia adalah salah satu pria paling tampan di Eropa. Dengan tinggi yang sempurna, otak yang cerdas, maka ia memiliki seluruh aspek terpenting untuk menjadi sosok pangeran yang nyata.

4.Brad Pitt