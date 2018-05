SEBAGAI sesama manusia, memang sudah seharusnya tolong menolong dan berbuat baik. Akan tetapi sayangnya, sekarang semakin susah menemukan orang yang mau menolong sesama manusia lainnya dan lebih mementingkan kepentingan dan sibuk dengan dirinya sendiri.

Tapi percayalah, walau di dunia ini banyak orang jahat namun orang baik juga masih sangat banyak kok. Berbuat baik dengan salah satunya menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, tidak perlu harus melakukan sesuatu yang besar kok. Sebab, gestur dan sikap sederhana saja sudah bisa sangat menolong orang yang membutuhkan.

Seperti kisah “Strawberry Milk Oppa” yang belum lama ini sempat viral di Korea. Kisah ini berawal dari di mana seorang wanita muda yang waktu itu hampir saja bisa merasa malu di muka umum, karena tiba-tiba mendapatkan menstruasi saat sedang berada di dalam angkutan bus kota. Kondisi sang wanita muda diperparah dengan kala itu outfit yang sedang dikenakan adalah rok pendek, sebab sang wanita mengaku baru saja selesai melakukan sebuah sesi pemotretan.

(Baca Juga: Sedapnya Makan Siang dengan Tahu Telur Buatan Sendiri)



Ketika menyadari bahwa darah menstruasi mulai menembus di pakaiannya, bahkan mengalir di bagian paha, wanita tersebut pun merasa panik karena sadar bahwa ia baru saja mendapatkan menstruasi sekaligus sadar bahwa ia tidak bisa beranjak dari tempak duduknya untuk turun dari bus dengan kondisi pakaian seperti itu.

Akan tetapi, di tengah-tengah kepanikannya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memutuskan untuk menolong sang wanita begitu menyadari bahwa wanita ini membutuhkan pertolongan. Sontak, sang pemuda dikatakan langsung duduk di kursi sebelah sang wanita sambil dengan sengaja menumpahkan sedikit susu kotak rasa stroberi yang hendak ia minum.

Setelah itu, sang pemuda langsung memberikan jaket lengkap dengan beberapa helai lembar tisu untuk menolong wanita muda tersebut, sambil meminta maaf bahwa dirinya telah mengotori pakaian sang wanita dengan tumpahan susu.

“I’m sorry I spilled it. You can take my clothes so tie it around you before you leave (aku minta maaf telah menumpahkan susu, kamu bisa menggunakan jaket milikku dan diikatkan ke pakaianmu sebelum kamu turun dari bis,”) ungkap sang pemuda.

Lebih lanjut dikatakan, karena terharu oleh kebaikan sang pemuda, wanita yang tidak diketahui namanya ini kemudian berusaha untuk mencari ke seluruh penjuru negeri melalui unggahan pesan di Facebook agar bisa bertemu sang pemuda baik hati untuk mengucapkan terimakasih sekaligus mengganti jaket yang sudah dipinjamkan tersebut.

Untungnya, singkat cerita karena bantuan salah seorang teman sang pemuda baik hati yang melihat status Facebook tersebut, hingga akhirnya wanita muda itu pun bisa berkomunikasi online dengan dewa penolongnya. Menariknya, walau ditawari jaket baru dan ditraktir makan, sang pemuda yang belakangan diketahui bernama Kang Sung Hyun ini menolak dengan halus dan berujar bahwa jaket yang ia berikan tidak perlu dicemaskan, dan jika suatu saat bertemu lagi cukup membelikan dirinya susu stroberi.

(Baca Juga: Ternyata Daun Salam Berguna untuk Kesehatan, Salah Satunya Jantung)

Dengan viralnya bagaimana kebaikan sederhana yang dilakukan pemuda berusia 22 tahun tersebut, kabarnya kini banyak wanita yang menjadi penggemar dan menuliskan komentar positif di laman akun media sosial Kang Sung Hyun karena tersentuh dengan gesture yang dilakukan oleh pemuda yang disebutkan berasal dari daerah Suwon ini dan ramai menjuluki Kang Sung Hyun dengan julukan cute ‘Strawberry Milk Oppa’. Demikian sebagaimana diwarta Koreaboo, Jumat (11/5/2018)

(dno)