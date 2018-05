TRIPADVISOR baru saja merilis daftar kota terbaik di dunia untuk pencinta makanan. Mulai dari mencari yakitori khas Jepang yang paling lezat hingga semangkuk bolognese terbaik di Italia.

Dikutip Huffington Post , semakin banyak wisatawan yang membuat daftar makanan yang ingin mereka cicipi saat berlibur ke suatu negara. Hal ini terbukti dari pemesanan untuk tur makanan dan ulasan yang meningkat hingga 61% pada tahun lalu dibandingkan dengan 2016.

“Wisatawan semakin tertarik untuk mendapatkan wawasan lokal tentang tujuan mereka, dan tur makanan dan kelas memasak menjadi cara untuk melakukannya. Pulang dengan resep lokal atau restoran favorit baru adalah suvenir terbaik,” sebut juru bicara TripAdvisor, Laurel Greatrix.

Hasil survei ini menggunakan ulasan, penilaian, dan volume pemesanan TripAdvisor untuk pengalaman makanan yang ditulis di situs web tersebut. Jadi, pencinta makanan, siapkan paspor Anda, berikut sepuluh kota yang memberikan wisata kuliner terbaik di dunia.

Bangkok

Jajanan jalanan di Thailand mungkin adalah alasan terbesar orang berduyun-duyun ke Bangkok. Dari babi goreng panas di Wang Lang Market hingga sup tom yum kway teow dengan rasa asam dan pedas yang disajikan di Pasar Terapung Damnoen Saduak. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah tur kuliner Bangkok.

Barcelona

Jika ke kota ini, tambahkan Mercat de la Boqueria yang terkenal ke jadwal Anda. Di sini Anda bisa mencicipi helados di Sprimfruit atau udang merah dari Ramblero dan Anda tidak akan meninggalkan pasar ini dengan kecewa. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah pengalaman memasak interaktif ala Spanyol di Barcelona.

Florence

Mercato Centrale di Florence menjadi tempat wajibnya. Dibuka pada 1874, tempat ini adalah pasar terbuka yang berisi deretan kedai makanan dan restoran. Tempat ini bagai mimpi pencinta makanan yang menjadi kenyataan. Tur makanan yang paling banyak dipesan di kota ini adalah kelas memasak dan makan siang di rumah pertanian Tuscan dengan tur pasar lokal dari Florence.

Roma

Roma menempati posisi jawara untuk jetsetting foodies. Di sini Anda bisa mencicipi cacio e pepe yang disiapkan di atas meja di Felice a Testaccio , atau berencana menjelajahi kota dengan satu gelateria pada satu waktu. Ada banyak camilan untuk membuat Anda datang kembali berkali-kali. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah tur makanan Roma saat matahari terbenam di sekitar Distrik Prati.

Dari croissant danespresso dibrasserie hingga cheese samples darifromagerie, Paris adalah tujuan yang tidak dapat ditawar untuk para pencinta makanan. Ada begitu banyak makanan enak di kota ini. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah tur kuliner Paris: cita rasa Montmartre.

New Orleans

Begitu menginjakkan kaki di New Orleans, Anda akan melihat begitu banyak keramaian kuliner di sini. Tempat ini juga kerap dijuluki sebagai “kota makanan”. Mulai dari kopi chicory dan beignet bertabur gula di Cafe Du Monde hingga sajian khas buffalo shrimp poíboy di Avery’s On Tulane. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah tur berjalan kaki sambil mencicipi makanan di French Quarter, New Orleans.

New York City

Dari restoran bintang Michelin hingga toko makanan biasa, semua ada di kota dunia ini. Mulai dari gigitan manis berupa donat Dough yang terkenal hingga rasa pedas seperti semangkuk mi di Xiíans Famous Foods. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah wisata kuliner dan budaya setengah hari di Brooklyn.

Venice

Semua yang enak ada di sini. Pencinta anggur mungkin ingin menyantap minuman anggur atau wine yang spektakuler dan hidangan laut yang unik di al Covo. Sementara penggemar pasta mungkin lebih suka menyantap sepiring bolognese hangat di Ristorante Trattoria Cherubino. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah tur kuliner Venesia: cicchetti dan wine.

Madrid

Satu tempat yang wajib menjadi tempat pemberhentian adalah Mercado de San Miguel. Ini adalah salah satu pasar tertua di Madrid, dan telah menjadi tujuan gastronomi. Di sini para wisatawan bisa mencicipi banyak hidangan yang paling terkenal di kota, seperti seafood paella di Paella y Ole dan minuman anggur dari banyak kios di tempat tersebut. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah tapas dan tur mencicipi minuman anggur di Madrid.

Tokyo

Ini adalah kota yang menjamin Anda tidak akan pernah kelaparan, bahkan sampai larut malam. Dari pasar jalanan yang ramai tempat melahap tusukan ikayaki (cumi-cumi panggang) yang mengepul hingga restoran kontemporer seperti Butagumi yang menyajikan beberapa tonkatsu (potongan daging babi yang dilapisi tepung roti) terbaik di kota. Tur makanan paling banyak dipesan di kota ini adalah Tokyo pada malam hari: tur makanan Jepang.

