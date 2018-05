Available On

LAYAKNYA alkohol dan narkoba, seseorang juga dapat mengalami kecanduan seks. Hal ini dialami Erica Garza yang menjadi maniak seks sejak remaja.

Cewek 35 tahun itu mengisahkan bahwa dirinya kecanduan seks gara-gara terlalu sering nonton film porno. Ia merasa seperti terkena 'adiksi' dan menjuluki dirinya sebagai maniak seks.

Saat pertama kali menonton film porno, gairah seksnya selalu meningkat. Di sela-sela menyaksikan adegan seronok, ia memuaskan diri dengan masturbasi. Cewek rambut pirang itu mengaku sering melakukan solo seks sejak usia 12 tahun.

"Saya mulai melakukan masturbasi dan sambil menonton adegan porno untuk memuaskan nafsu seks saya sejak 12 tahun. Kebiasaan ini membuat saya nyaman dan tenang, apalagi saat mencoba orgasme," katanya," dilansir Ladbible.

Sayangnya, di usia yang sama, cewek asal Los Angeles itu terlanjur didiagnosa mengidap skoliosis oleh dokter. Bagian punggung belakangnya sering nyeri dan mengganggu aktivitasnya. Pada saat itu, ia masih duduk di bangku kelas 1 SMP.

Tapi ia tak peduli dengan penyakit yang diidapnya itu. Ia selalu berusaha mencari cara untuk memuaskan dirinya sendiri. Ia tahu cara untuk mendapatkan kebahagiaan dengan melakukan solo seks.

"Ketika saya mencoba mencapai orgasme, semua kekhawatiran dan stres jadi hilang begitu saja. Saya menjadi pecandu seks untuk mengatasi emosi yang sulit dikendalikan," terangnya.

Saking penasaran ingin mencoba bersenggama, ia pun 'mempromosikan' diri untuk mecari lawan main lewat media sosial. Cewek ini rela berhubungan seks dengan orang asing yang tak dikenal sebelumnya. Benar-benar gila!

Tak cukup di situ, di usianya ke-23 tahun, Erica pindah ke Maui di Hawaii. Ia pilih bekerja sebagai pelayan seks, yang membuatnya harus memuaskan nafsu banyak laki-laki.

Obsesinya menjadi maniak seks nampaknya terwujud. Meski perbuatannya itu merugikan dirinya, tapi ia tetap tak peduli.

Sampai suatu ketika, ia malu dan ingin menghentikan perbuatannya itu, tapi rasanya sulit sekali. Erica mengaku sulit berhenti menjadi maniak seks.

"Saya mulai merasa malu atas kesenangan menonton adegan porno. Sudah banyak jenis film porno saya tonton dan mulai bosan," ungkapnya.

Hidupnya sudah bergantung dengan pornografi yang lama-lama merepotkan dirinya. Dia merasakan sesuatu hal aneh dan ingin berhenti menjadi maniak seks, cuma gara-gara menonton film porno genre hardcore.

Ia melihat seorang wanita yang memerankan adegan seks itu terintimidasi oleh kaum laki-laki. Erica pun mulai tersadar dan tiba-tiba mengalami ketakutan.

"Saya melihat ekspresi pemeran seks wanita di film-film porno mengalami penurunan mental. Lama-lama ini yang membuat saya tambah khawatir akan diri saya sendiri," bebernya.

Meski merasa malu, tapi ia sulit berhenti menjadi pencandu seks. Akhirnya dia mengungkapkan sedikit kisahnya dalam buku yang baru dirilis 18 februari 2018 lalu.

Dalam buku berjudul Getting Off: One Womans Journey Through Sex and Porn Addiction, Erica menyebutkan bahwa dirinya pernah pingsan di hadapan laki-laki saat harus melayani nafsu seksnya.

"Karena kecanduan seks ini membuat saya menjadi seorang yang jujur. Saya memahami diri sendiri dan bisa mempelajari banyak sifat orang lain," tambahnya.

Meski pernah menjadi kecanduan seks, kini Erica menjadi cewek yang beruntung. Dia akhirnya menikah dengan pria yang mau menerima dirinya apa adanya dan tetap memuaskan hasrat seks suaminya yang belum membuatnya bosan.