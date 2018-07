PERNAHKAH Anda mengalami gejala kulit melepuh pada kaki? Ya, penyakit ini biasanya sering ditemui pada orang yang kerap menggunakan sepatu setiap harinya. Tentunya hal ini sangat menjengkelkan, karena Anda akan tersiksa dengan lepuhan yang terasa perih.

Lepuhan ini disebabkan karena gesekan kaki terhadap sepatu. Gesekan yang terus menerus membuat kulit bereaksi dengan mengeluarkan cairan. Cairan tersebut menumpuk di bawah kulit dan menyebabkan rasa yang sangat menyakitkan pada kaki Anda.

Lepuhan ini biasanya terjadi ketika seseorang memakai sepatu yang terlalu ketat. Lepuhan ini juga dapat terbentuk karena berlari, berjalan jarak jauh atau melakukan kegiatan olahraga lainnya. Meski demikian, Anda tidak perlu takut dan berkecil hati, tidak harus pergi ke dokter, Anda bisa mengobati penyakit ini di rumah.

Menyadur dari MedicalHerald, Rabu (11/7/2018), Berikut 5 cara yang bisa Anda lakukan untuk mengobati kaki melepuh akibat terkikis atau yang biasa disebut kapalan.

Mengonsumsi teh hijau

Banyak yang bertanya apa yang bisa dilakukan the hijau untuk menyembuhkan lepuhan? Sebagaimana diketahui the hijau memiliki senyawa anti peradangan . senyawa ini dapat mengurangi pembengkakan. The hijau juga mengandung vitamin yang membantu menyembuhkan lepuh lebih cepat.

Rendam kaki Anda dengan air garam Epsom

Garam Epsom dipercaya bisa mengeringkan lepuhan dengan cepat. Rendamlah kaki Anda dengan mandi garam Epsom untuk mengurangi pembengkakan dan membantu cairan untuk mengalir keluar dari lepuhan.

Oleskan lidah buaya

Lidah buaya atau yang biasa disebut dengan aloe vera memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat mengambil pembengkakan pada lepuhan kaki. Kulit akan sembuh jauh lebih cepat karena vitamin yang terkandung dalam lidah buaya yang dapat menjaga kulit tetap terhidrasi.

Rendam dalam cuka sari apel

Membasuh dengan cuka sari apel akan memberikan keajaiban bagi kaki Anda. TIndakan medis seperti ini sudah ada sejak lama dan terbukti dapat bekerja dengan cepat untuk menghilangkan rasa sakit dari lecet. Anda juga bisa mengoleskan sedikit cuka sari apel kepada lepuh jika tidak memiliki cukup waktu untuk merendamnya.

Deodoran

Terdengar sangat aneh, namun pada dasarnya deodoran untuk ketiak memang tidak dapat menyembuhkan lepuhan. Mereka hanya bisa menangkal terjadinya lepuhan pada kaki Anda. Podiatris menyarankan untuk mengoles atau menyemprot deodoran pada kaki sebelum memakai sandal atau sepatu bertali. Deodoran akan mencegah kaki Anda berkeringat yang dapat menimbulkan lepuhan pada kaki.

(dno)