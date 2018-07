JIKA Anda ingat ada abang ojek online yang berhasil datang ke Rusia untuk nonton langsung pertandingan Piala Dunia 2018, ternyata tak hanya dia warga Indonesia yang datang ke pertandingan bola terbesar itu.

Melalui postingannya beberapa hari lalu, Pedangdut Via Vallen juga ternyata datang langsung ke sana. Via datang khusus untuk menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kroasia.

Postingan Instagram Via ini sudah disukai 616 ribu akun Instagram. Alhasil, banyak netizen yang membicarakannya di media sosial. Salah satunya adalah akun @kevinnauffalfirmansyah, "Tadi aku panggil-panggil, tapi mbak malah jalan terus, huftt!" keluhnya halu. Begitu juga dengan akun @muhammadgufronefendi yang sedih nggak diajak, "Parah nggak ngajak-ngajak," cuitnya.

Kita tinggalkan kehebohan netizen. Jika diperhatikan secara detail, pakaian yang dikenakan Via terbilang sangat kece. Dia memilih mengenakan kaos Manchester United berwarna putih kemudian dia menambahkan jaket dari tim yang sama berwarna hitam. Namun, efek double motif ini membuat tampilannya jadi terlalu ramai.

Ya, seharusnya pilih salah satu saja. Kalau tetap ingin mengenakan keduanya, usahakan untuk pilih desain yang lebih simple. But, you still beautiful, girl! 

Selain pakaiannya, riasan wajah dan rambut Via juga menarik dikupas. Memiliki ciri khas riasan wajah ala Korea, di Rusia pun Via menampilan kesan simple flawless tersebut. Rona merah di pipinya tidak terlalu berlebihan, begitu juga dengan lipstik yang dia kenakan.

Bahkan, Via memilih untuk tidak mengaplikasikan eye-shadow di matanya. Tampilan ini yang membuat make-up Via terkesan cantik.

Nah, untuk rambutnya, lagi-lagi Via menampilkan gaya "poni belah dua" yang sepertinya menjadi trendmark dirinya. Hal yang beda di sini hanya warna rambutnya sedikit lebih terang dan ikatan rambut bagian samping tidak terlalu kencang. Gaya rambut ini membuat tampilan Via manis.

Sedikit informasi, di event tersebut Via sempat mengibarkan slayer bertuliskan "INDONESIA" di antara banyaknya penonton Piala Dunia 2018 kala itu. Wajah manis dengan senyum merekah terlihat di sana sambil dia mengangkat tinggi-tinggi slayer berwarna merah putih tersebut. Keren kak!

(hel)