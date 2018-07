PELAJARAN hidup bisa didapat dari banyak hal. Mulai dari pemgalaman yang telah dilalui, nasihat orang terdekat, atau kisah orang lain.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan pelajaran hidup bisa didapat dari hewan peliharaan Anda. Seperti yang dirasakan Maura. Curhatan dia mengenai perjalanan cinta burung kesayangannya mampu membuat banyak orang merasa yakin akan adanya cinta sejati.

Postingan Maura di Twitter ramai dibahas netizen. Di sana Maura menceritakan bagaimana dia mencarikan jodoh untuk burung Love Bird kesayangannya. Kebetulan burung peliharaan Maura berjenis kelamin jantan. Dia diberi nama Kiwi.

Pada awal kisah, Maura menceritakan bahwa Kiwi adalah burung yang suka menyendiri. Tapi, dia tampan dan jika diajak bermain, dia sangat aktif dan begitu menyenangkan. Sampai akhirnya Maura merasa bahwa Kiwi mesti memiliki pasangan.

Alhasil suatu ketika Kiwi diberi kejutan. Tanpa sepengetahuannya, dia didatangi burung Love Bird betina yang cantik. Tak ada nama khusus yang Maura berikan untuk si burung.

Pada awalnya, kisah Kiwi dan si gadis kecil ini berjalan baik. Kiwi terlihat sangat menyayangi burung tersebut. Sampai akhirnya si Love Bird betina diceritakan telah menduakan Kiwi. Akhirnya Maura melepas sang burung betina.

Lalu, usaha Maura tidak berhenti sampai di sana. Dia yakin bahwa Kiwi adalah 'real love bird' dan itu berarti dia tetap memiliki cinta yang besar untuk pasangannya nanti. Benar saja. Maura akhirnya memutuskan untuk mencarikan Kiwi pengganti dan dia bertemu dengan Siouxsie, Love Bird berwarna abu-abu gelap.

Pada Buzzfeed, Maura menceritakan bahwa Kiwi tetap burung jantan yang penuh dengan cinta, friendly, dan menyayangi pasangannya. Sementara itu, Siouxsie adalah burung betina yang pemalu dan sibuk dengan urusannya sendiri.

Tak tahu bagaimana, Kiwi nampaknya jatuh cinta dengan Siouxsie. Hari demi hari kedekatan mereka berdua terus terjalin dan akhirnya mereka jatuh cinta. Kisah cinta mereka pun berbuah manis. Siouxsie mengandung dan beberapa bulan kemudian anak mereka lahir.

Warnanya unik. Kepala anak-anaknya mengambil bulu Siouxsie. Sedangkan bulu di badan anak-anak mereka mengambil bulu Kiwi. Benar-benar menggambarkan bagaimana besar cinta Kiwi dan Siouxsie.

Maura pun kerap mengabadikan momen kedekatan Kiwi, Siouxsie, dan anak-anak mereka. Bahkan, Maura memperlihatkan bagaimana dua burung Love Bird dewasa itu saling menjaga dan mengasihi anak-anaknya dengan tulus.

Pada akhir kisahnya, Maura menuliskan caption ini, "The best love story since Romeo and Juliet". Hayo, kalau menurut Anda bagaimana?

