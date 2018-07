SUSU kental manis memang tengah menjadi sorotan publik baru-baru ini. Sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan mengklaim bahwa susu kental manis (SKM) hanya mengandung sedikit susu. Tentunya hal ini sangat mengejutkan masyarakat, apalagi bagi Anda yang mengonsumsinya setiap hari.

Lalu apa jadinya bagi Anda yang mengonsumsi SKM dengan rutin setiap harinya? Ya, tentu saja ini akan berdampak buruk pada kesehatan Anda. Kandungan susu dalam SKM diklaim hanya sebesar delapan persen, sementara 50% lainnya terdiri dari gula.

Sementara kandungan protein dalam SKM, sangatlah rendah. So, SKM tidak bisa menggantikan peranan susu murni atau susu bubuk lainnya. Menyadur dari Livestrong, Okezone akan membahas mengenai beberapa penyakit berbahaya yang dapat ditimbulkan karena mengonsumsi SKM.

1.Diabetes

Susu kental manis adalah makanan yang tidak sehat, karena mengandung 62 kalori hanya untuk satu sendok makan. SKM mengandung banyak kalori karena campuran dari padatan susu dan gula. Orang yang sedang diet harus menghindari SKM. Tentunya Anda akan mengetahui apa bahayanya ketika mengonsumsi gula berlebih? Ya, penyakit diabetes akan menghantui hidup Anda. So, bersikaplah bijaksana sejak dini dalam mengonsumsi SKM.

2.Obesitas

Masih berhubungan dengan kadar kalori yang tinggi dalam SKM. Tentunya kalori tinggi akan membuat tubuh sulit untuk mencernanya. Alhasil obesitas akan menjadi penyakit lainnya yang menghantui Anda. Satu sdm SKM mengandung hampir dua gram lemak, menurut USDA.

3.Kardiovaskular

Lemak dalam SKM terutama lemak jenuh, dapat berdampak negatif pada kesehatan kardiovaskular. Jika Anda mengonsumsi SKM sama saja seperti memakan lemak jenuh. SKM masih aman dikonsumsi jika Anda memakannya dengan bijaksana.

SKM adalah pilihan yang lebih baik daripada krim, namun mengandung 5,5 g lemak per sendok makan. Anda dapat membeli versi rendah lemak dan bebas lemak dari susu kental jika Ingin memperhatikan asupan lemak.

4.Tinggi Karbohidrat namun rendah protein

Satu sendok makan SKM mengandung lebih dari 10 gram karbohidrat, yang semuanya adalah gula. Mengonsumsi banyak gula dapat menyebabkan masalah pada tubuh Anda. The New England Journal of Medicine mengatakan SKM juga mengandung protein, meskipun tidak terlalu banyak.

Satu sdm SKM mengandung 1,5 gram protein. Gunakan SKM dengan sangat hati-hati saat mengonsumsi makanan penutup, pasalnya beberapa makanan dapat mengandung jumlah gula yang mungkin tidak dapat ditoleransi oleh tubuh.

(ren)