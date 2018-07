PRESTASI yang luar biasa kembali ditorehkan oleh mendiang Anthony Bourdain. Selebriti chef yang ditemukan meninggal karena bunuh diri pada usia 61 tahun itu, mendapatkan 6 nominasi dari ajang bergengsi Emmy Awards. Hal ini berkat program televisinya bersama CNN yang bertajuk Anthony Bourdain : The Parts Unknown.

The Parts Unknown berhasil mendapatkan 6 nominasi sekaligus di antaranya, Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program, Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program, Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program, dan Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program.

Baca Juga :

Anthony Bourdain sendiri menerima dua nominasi individual, satu untuk Outstanding Writing for Nonficition Program untuk episode Italia Selatan, dan satu lagi untuk produser eksekutif dalam kategori Outstanding Informational Series or Special category. Acara tersebut pertama kali ditayangkan pada tahun 2013, dan telah memenangkan 5 piala Emmy Awards.

Situs resmi The Parts Unknown yang menampilkan video Bourdain saat menjelajahi sejumlah lokasi seperti Little Ethiopia di Losangeles, juga menerima nominasi untuk kategori Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series.

Sebelumnya, pria ramah yang dikenal memiliki hobi blusukan itu menjadi pembawa acara untuk program pribadinya sendiri Anthony Bourdain : No Reservations. Acara ini mengupas tentang perjalanan Anthony mengeksplorasi tempat-tempat berbahaya yang dilengkapi dengan kegiatan kulinernya.

Joe Keller, seorang jurnalis hiburan dari The New York Times mengatakan, ia tidak terkejut ketika mengetahui The Parts Unknown besutan Anthony Bourdain itu menerima nominasi bergengsi tersebut .

“Bourdain adalah salah satu penulis paling pintar dan paling tajam di industri televisi. Dia dan kru Zero Point Zero Productions telah bersusah payah untuk membuat setiap episode mereka, sehingga menghasilkan atmosfer yang sangat apik dan menumbuhkan hubungan yang lebih dekat dengan para penonton,” katanya.

Keller juga sempat membahas pendekatan yang dilakukan oleh penulis buku Kitchen Confidential itu.

“Bourdain adalah salah satu orang yang dapat membuat para penonton merasakan apa yang ia rasakan ketika sedang mengunjungi negara tertentu. Ia selalu menjelaskan secara rinci tentang tempat, makanan yang ia cicipi, serta pengalamannya berbincang dengan warga lokal. Kombinasi seperti ini mungkin tidak akan pernah kita saksikan lagi,” tambah Keller.

Episode terakhir yang ditayangkan oleh The Parts Unknown menampilkan kegiatan Bourdain saat mengeksplorasi Bhutan, dan telah ditayangkan pada akhir Juni lalu. Bourdain juga diketahui sedang menjalani proses syuting untuk musim ke 12 pada saat kematiannya di Kaysersberg, Prancis. Dilansir dari The Daily Meal, Minggu (15/7/2018).

(ren)