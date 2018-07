PIALA Dunia 2018 memang telah usai, tapi sejarah akan tetap mengenangnya sampai kapan pun. Kemenangan Perancis dari Kroasia ini pun akan terus dibahas di Piala Dunia tahun selanjutnya.

Banyak momen bersejarah di ajang persepakbolaan yang cukup bergengsi di seluruh dunia ini. Sebut saja aksi Neymar yang menjadi viral di media sosial. Kemudian, ada juga aksi Mario Mandzukic di laga final melawan Perancis, di mana dia melakukan aksi bunuh diri di awal pertandingan.

Baca Juga :

Selain dua momen tersebut, kini media sosial membahas aksi seorang perempuan yang tertangkap kamera mengambil medali untuk timnas Perancis. Video tersebut memperlihatkan si perempuan yang belum diketahui identitasnya itu memasukan dengan sengaja medali tersebut di kantung coatnya.

Video ini menjadi viral setelah akun Twitter @armchairsports_ membagikannya setelah pertandingan selesai. Di postingannya itu, Armchair Sports menuliskan caption video seperti ini,

"This woman steals of World Cup winners medal and laughs it off like nothing happened! #WorldCupFinal"

Sontak, banyak netizen yang membahas video tersebut. Postingan ini sendiri sudah di-retweet sebanyak 104 warganet dan sudah ditonton sebanyak 7.375 kali dari penayangannya di pukul 01.38 pagi waktu Indonesia.

Netizen pun banyak yang berkomentar mengenai video ini. Salah satunya datang dari akun @DavymartinCE0, di mana dia menuliskan, "LOL! O My God! Wat was she tinking?" atau maksudnya, "LOL! Demi Tuhan! Apa yang dia pikirkan kala itu?" Komentar ini sangat tepat, karena setelah si perempuan memasukan medali emasnya, dia hanya tertawa kecil dan tidak ada juga pihak yang menegurnya.

Lalu, beberapa netizen juga sangat penasaran dengan identitas perempuan tersebut. Sebab, dia berdiri di belakang Presiden Rusia Vladimir Putin percis. So, menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah dia mencurinya?

(ren)