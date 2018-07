TAHUN ini rasanya tak berlebihan jika dikatakan sebagai tahunnya olahraga. Pasalnya, berbagai gelaran kompetisi olahraga kelas dunia, secara kebetulan serentak diadakan dalam waktu yang bersamaan di tahun ini.

Contohnya saja selain gelaran Piala Dunia 2018, di saat yang bersamaan di Inggris juga sedang digelar turnamen tenis dunia, Wimbledon, yang menjadi salah satu kompetisi olahraga klasik untuk para khalayak Inggris.

Tak hanya sekedar sebagai ajang untuk memperebutkan titel juara Wimbledon, turnamen tenis satu ini biasanya juga jadi salah satu ajang untuk melihat kehadiran para anggota keluarga kerajaan Inggris, yang mana diketahui biasanya selalu hadir untuk menonton dan memberikan dukungan kepada para atlet tenis yang berlaga.

Di ajang Wimbledon tahun ini, jadi ajang perdana bagi kehadiran Meghan Markle bersama sang kakak ipar, Kate Middleton setelah akhirnya Meghan resmi menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris setelah menjadi istri dari Pangeran Harry.

"I was really happy to get this far. For all the moms out there, I was playing for you today"



Grace, poise and emotion. A runner-up's interview given by a true champion.@SerenaWilliams đź‘Ź #Wimbledon pic.twitter.com/jjtw3cWyEq— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018