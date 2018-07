MENJALANI hubungan percintaan pasti melalui lika-liku kehidupan. Ya, namanya juga hubungan pacaran, berarti mencoba mencari kesamaan dan kecocokan antar dua insan manusia.

Salah satu masalah yang mungkin dialami pasangan pacaran adalah cemburu. Masalah ini bisa timbul dari rasa ketidakpercayaan atau juga ketidakterbukaan antara Anda dan pasangan. Makanya, usahakan untuk selalu memberikan informasi apa pun dan membahasnya dengan pasangan.

Tapi, apa jadinya jika Anda dan pasangan mesti menjalani hubungan jarak jauh atau LDR? Apakah percikan api asmara itu asih sehangat PDKT? Bagaimana cara membuat hubungan LDR tetap lengket?

Dilansir dari Your Tango, ternyata ada cara-cara sederhana yang bisa menyelamatkan percintaan LDR Anda dari kekandasan, berikut paparannya

Kalau ada waktu luang, mampir ke rumahnya

Banyak yang keliru di sini. Ketika Anda dan pasangan punya waktu bertemu, sebaiknya jangan hanya makan bersama di luar. Tapi, ada baiknya main ke rumahnya. Bertemu keluarga pasangan masing-masing. Cara ini tentu membuat hubungan Anda dan pasangan semakin kuat.

Jangan ragu untuk bawel

Hal ini penting sekali untuk menjaga komunikasi. Membicarakan banyak hal bersama si doi mulai dari mau pakai baju apa, mau makan apa, sampai obrolan random pun tentu akan membuat Anda merasa selalu dekat dengan pasangan. So, jangan takut bawelin dia, ya.

Video call

Teknologi sekarang memungkinkan Anda untuk ngonrol langsung sambil melihat situasi di sekitar pasangan Anda yang jauh di sana. Cari momen spesial untuk video call karena ini akan memengaruhi memori Anda dan dia.

Rajin selfie nggak salah kok

Perubahan yang terjadi di diri Anda tentu akan menjadi hal menarik bagi si dia. Sebut saja potongan rambut baru, warna rambut baru, atau juga baju baru yang dibelikan si dia. Mengirim foto dengan perasaan bahagia juga akan membawa mood baik di hubungan percintaan Anda.

Mau menjadi pendengar yang baik

Saat obrolan terjadi, usahakan untuk menjadi pendengar yang baik ketika si dia sedang mengeluh. Jangan lupa untuk memberinya nasihat atau sekadar semangat supaya rasa perhatian itu tetap besar untuk si dia.

Jangan pelit pujian

Setiap hal yang diungkapkan pasangan Anda usahakan untuk menghargai dan menghormatinya. Apalagi jika niatnya memang membutuhkan pujian. Ya, tidak ada salahnya kok untuk memberi pujian. Sebatas, "kamu cantik hari ini" atau "wah keren. selamat ya" saja pasti sudah bisa membuat si dia bahagia. So, just do it!

