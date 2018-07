KEDEKATAN antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven semakin intim. Setelah menyatakan cinta dan bersedia menjadi calon suami yang setia kepada Paula, kini Baim terlihat sedang menjalani foto prewedding.

Postingan itu juga menegaskan bahwa kedua sejoli ini akan menggelar lamaran yang diperkirakan akan jatuh pada 21 Juli mendatang. Persiapan pun tentu sudah semakin dimatangkan oleh Baim.

Ya, salah satunya foto prewedding ini. Melalui Instagram pribadinya, Baim Wong membagikan potret dirinya dan Paula melalui sesi foto yang diabadikan Rio Motret. Di foto itu, Baim menuliskan caption, "Coba sekali foto serius... serius!" Foto ini dibagikan pada Senin, 16 Juli 2018.

Bagaimana tampilan Baim Wong dan Paula di foto preweddingnya?

Mereka berdua mengambil konsep hitam putih. Memilih background hitam, foto mereka berdua semakin melebur menjadi satu. Terkhusus pada pakaian Paula yang juga hitam.

Di foto itu, Paula mengenakan kaos lengan panjang dan sepertinya beraksen turtle neck. Sebab, bagian lehernya bear-benar hilang, menyatu dengan latar fotonya. Namun, tidak ada cincin yang melingkar di jari jemari Paula.

Tangannya terlihat melingkar penuh di tubuh Baim. Senyumnya yang khas pun terlukis di foto ini. Paula juga memilih model rambut wavy dengan belahan tengah. Looks simple but so beautiful.

Lalu, bagaimana dengan tampilan Baim?

Aktor berusia 37 tahun itu memilih mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih. Super clean! Untuk tatanan rambut, Baim memilih gaya rambut biasanya, yaitu spike-simple. Foto mereka benar-benar sederhana tapi intim!

Setelah dibagikan di media sosial, postingan ini jadi ramai dibicarakan. Jika melihat respon netizen saja, sekarang foto ini sudah disukai 89 ribu pengguna Instagram dengan 1.150 komentar yang masuk.

Salah satu komentar menjelaskan bahwa perjalanan cinta Baim Wong akhirnya berlabuh ke perempuan yang luar biasa. "Om @baimwong, nggak rugi kesana kemari berpetualang, bonusnya manteeep kak @paula_verhoeven Bahagia kakak hingga akhir. Amin," tulis @uliestyas.

Belum juga menikah, tapi ada netizen yang sudah membayangkan bagaimana jika Baim dan Paula punya anak. "Pasti nanti anaknya lucu-lucu deh," kata @nypambudi. Doa terbaik tentunya harus diamini, ya.

