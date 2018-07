LAHIR di Los Angeles, California pada 10 Agustus 1997, Kylie Jenner dikenal sebagai bintang reality show, sosialita, juga seorang model. Putri pasangan dari Kris Jenner dan Bruce Jenner- yang kini memilih sebagai transgender dan merubah namanya menjadi Caitlyn Jenner, ini pun dinobatkan sebagai artis terkaya dengan nilai kekayaan mencapai Rp13 triliun.

Lalu apa saja fakta-fakta menarik dari si bungsu Kris Jenner ini?

▼ Tahun 2012, dia berkolaborasi dengan brand busana PacSun bersama kakaknya, Kendall. Mereka membuat line busananya, Kendall & Kylie. Keduanya juga membuat novel bersama, Rebels: City of Indra , yang dirilis pada 2014.

▼ Majalah Time menobatkan Jenner bersaudara dalam daftar 25 Remaja Paling Berpengaruh Tahun 2014. Kylie merupakan putri atlet pemenang Decathlon (banyak cabang) Olimpiade Musim Panas tahun 1976, Bruce Jenner, yang kini menjadi transgender bernama Caitlyn Jenner. Ibunya adalah Kris Jenner yang sekaligus manajernya.

▼ Di keluarga bagian Kris, Kylie mempunyai tiga kakak tiri, yaitu Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, dan Khloé Kardashian, serta kakak tiri Rob Kardashian.

▼ Sebaliknya, di bagian ayahnya, Kylie juga punya tiga kakak tiri, yaitu Burt, Brandon, dan Brody Jenner, serta kakak tiri perempuan, Casey.

▼ Ibu Kylie, Kris, adalah keturunan Belanda, Inggris, dan Skotlandia.

▼ Kylie menjadi anggota tim cheerleader di Sierra Canyon School. Tetapi, pada 2012 dia memutuskan untuk homeschooling dan mengikuti program pendidikan di rumah.

▼ Tahun 2007, Kylie bersama orang tua dan saudaranya, Kendall, Kourtney, Kim, Khloé, dan Rob, mulai tampil di reality show Keeping Up with the Kardashians, yang menampilkan kehidupan keseharian anggota keluarganya. Saat itu usia Kylie baru 10 tahun.

▼ Dari menjadi bintang iklan untuk brand pemulas kuku OPI, dia menerima bayaran Rp1,4 miliar pada 2013. Jenner bersaudara juga meluncurkan lini perhiasan menggandeng Pascal Mouawad’s Glamhouse yang mereka beri nama Metal Haven by Kendall & Kylie Jewellery Collection.

▼ Diikuti peluncuran lini tas dan sepatu dari Steve Madden’s Madden Girl Line pada 2014.

▼ Jenner merilis penyambung rambut (hair extension ) bersama Bellami Hair bernama Kylie Hair Kouture.

▼ Pada 9 Maret 2015, produk perawatan wajah Nip+Fab mengumumkan bahwa Jenner menjadi duta produk mereka.

▼ Kylie menjadi sampul berbagai majalah kecantikan dan fashion , di antaranya Cosmopolitan (Februari 2015), Teen Vogue (Maret 2012, May 2015), Marie Claire Mexico (Maret 2014), Seventeen (September 2012), Remix (March 2015), Seventeen Prom (Januari 2014), dan Girlfriend (September 2014).

▼ Meski gaya hidupnya glamor, Kylie tidak lupa berbagi dengan sesama. Salah satunya ketika dia membuat akun di eBay untuk melelang baju-bajunya guna menggalang dana bagi rumah sakit anak di Los Angeles.

▼ Pada Februari 2015, Kylie membeli rumah seharga Rp38 miliar dengan lima kamar tidur dan kamar mandi di Calabasas, California.

▼ Kylie mengaku melakukan filler di bibirnya pada salah satu episode Keeping Up with the Kardashians pada 2015. Padahal, sebelumnya dia membantah melakukan filler.

