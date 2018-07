BINTANG acara realitas televisi Amerika yang juga model danBrand Ambassador Seventeen ini melejit lewat kemunculannya selama satu dekade lebih di acara realitas TV E! , Keeping Up with the Kardashians , bersama keluarganya.

Kemunculan perdana Kylie sudah menimbulkan kontroversi tersendiri. Kylie pertama kali muncul di acara tersebut ketika sedang belajar pole dance di kamar orang tuanya di usia 10 tahun. Kini penghasilannya bukan lagi dalam hitungan miliar, tetapi triliun.

Di usia yang masih amat belia, Kylie sudah merajai bisnis kosmetik yang dibangunnya hanya beberapa tahun belakangan. Kylie Cosmetics yang terkenal dengan Lip Kits dan Kyshadows-nya dilaporkan membukukan pendapatan luar biasa yang menembus Rp6 triliun hanya dalam kurun 18 bulan saja.

Diperkirakan nominal ini akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Di luar Kylie Cosmetics, Kylie masih memiliki sederet bisnis lainnya. Ada lini busana bekerja sama dengan Topshop dan kakaknya, Kendall Jenner. Ada pula Nail Polish (pemulas kuku) OPI yang juga turut menggandeng artis cantik ini.

Jangan lupakan juga statusnya sebagai selebritas paling berpengaruh di kalangan warganet. Kylie berhasil masuk Forbes sebagai 30 tokoh di bawah 30 tahun dengan usaha ritel dan e-commerce miliknya. Tidak mengherankan jika saldo di rekeningnya tercatat Rp13 triliun.

Di dunia maya, Kylie terkenal lantaran kehadirannya di Snapchat dan Instagram . Followers -nya berjumlah 98,7 juta di Instagram . Hal ini sekaligus menjadikannya 10 tokoh teratas yang paling berpengaruh di dunia.

Bintang realitas ini belakangan merilis program terbaru berjudul Life of Kylie yang masih menjadi bagian dari Keeping Up with The Kardashians. Kylie yang dikenal amat memperhatikan penampilannya kini terlihat tampil natural setelah memiliki seorang putri.

Rupanya Stormi Webster, putri rapper Travis Scott, ini sudah mengubah kehidupan sang ibu. Kylie tampak sangat menikmati masa-masa indah bersama Stormi sampai-sampai dia tidak lagi menjadikan penampilan sebagai prioritas.

Pasalnya, adik Kendall Jenner itu saat ini sudah mencabut semua filler yang selama ini ditanamkan di bibirnya, seperti dikabarkan People. Dikatakan sebuah sumber, hal itu tidaklah mengejutkan, mengingat Kylie sudah memutuskan untuk menjadi seorang ibu yang baik begitu Stormi hadir di dunia ini.

Walau tetap sibuk menjalankan usaha kosmetik dan bisnis lain yang dimiliki, Kylie tetap menempatkan Stormi di atas segalanya. Dari fotofoto yang dibagikan di akun media sosialnya, Stormi yang lahir pada 1 Februari 2018 itu juga amat senang bisa menghabiskan waktu bersama ibunya tercinta.

(ndr)