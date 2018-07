BERCIUMAN adalah salah satu aktivitas menyenangkan untuk dilakukan bersama pasangan selain tentu saja berhubungan intim. Akan tetapi, terkadang kita sering mengabaikan momen ciuman dan melakukannya seperti halnya biasa saja, tidak ada yang spesial.

Ciuman pertama dengan si dia mungkin sangat berkesan dan spesial. Tentu Anda bisa tetap menjaga momen spesial itu setiap kali mengecup bibir pasangan. Berikut tips-tips agar teknik berciuman Anda semakin mumpuni, menurut Andrea Demirjian, yang dilansir dari Cosmopolitan, Rabu (18/7/2018).

Pengarang buku ‘KISSING – Everything You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures’ itu menuturkan, ciuman pertama tidak harus selalu berteknik tinggi. Sebab, momen tersebut adalah kunci dari keberlanjutan hubungan, entah itu lampu hijau atau lampu merah.

Kendati demikian, kesehatan bibir dan area mulut tetap harus dijaga. Mulut yang bau atau bibir yang kering tentu tidak akan memberi kesan yang baik saat berciuman untuk pertama kali.

“Flossing dan menyikat gigi sangat baik untuk menghindarkan bakteri dan minum air yang banyak dapat memberikan kesehatan serta melembapkan mulut dan bibir. Jangan lupa berciuman adalah tentang pengalaman sensorik, yakni bau, rasa, dan sentuhan,” ucap Demirjian.

Referensi tiap orang dalam berciuman memang berbeda. Tetapi ada benang merah yang bisa ditarik yakni perhatikan dengan baik bahasa tubuh. Kontak mata, sedikit gombalan, dan kontak fisik adalah tanda seseorang tertarik untuk mencium Anda.

Tentu ada juga beberapa larangan atau hal-hal yang tak perlu Anda lakukan saat berciuman. Demirjian memaparkan tiga hal yang harus Anda hindari ketika hendak berciuman.

1. Jangan terlalu cepat

Berciuman harus lah dinikmati oleh kedua insan dan jangan dilakukan terlalu cepat apalagi sedikit memaksa. Momen-momen ketika bibir saling bersentuhan harus menjadi petunjuk seperti apa aksi berikutnya.

2. Jangan memulai dengan lidah

Saat berciuman, jangan terburu-buru apalagi memulai dengan mengeluarkan lidah. Kontrol lidah Anda agar keluar secara perlahan-lahan di tengah ciuman sehingga rasanya makin nikmat dan intim.

3. Jangan berpikir ciuman selalu berujung hubungan seks

Buang jauh-jauh pikiran tersebut. Ciuman yang panjang belum tentu tanda si dia menginginkan hubungan seks dengan Anda. Yang pasti, berciuman membuat tekanan darah Anda menurun sehingga lebih rileks serta mendorong produksi hormon kebahagiaan dan membakar kalori.

