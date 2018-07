DI jalan kita kerap menemui orang yang merasa tersesat, kemudian bertanya arah jalan. Orang tersebut biasanya mengendarai motor atau mobil atau penumpang transportasi umum yang menanyakan sambungan angkutan kota untuk membawanya sampai tujuan.

Itu semua normal dan umumnya sering terjadi di kehidupan nyata, yang bahkan kita sendiri pun pasti pernah mengalaminya. Namun, sebuah peristiwa serupa tapi tidak sama terjadi pada dua orang pria di sebuah daerah.

Kedua pria ini dipertemukan ketika ada salah seorang dari mereka yang tidak tahu arah ke warteg alias warung Tegal. Tapi, ada yang tidak biasa dilakukan oleh si pria yang bertanya tersebut. Bagaimana tidak saat pria yang satunya sedang fokus mengendarai mobil, si pria penanya justru terbang.

Ya, kejadian ini memang fiktif, dan diabadikan dalam sebuah video singkat yang kemudian diunggah dan disebarkan oleh akun Instagram @dagelan. Dalam video tersebut pria terbang mulanya mengetuk dua kali kaca yang ada di sisi kanan pengemudi.

Tok.. Tok.. Tok.. Tok...

"Ya," ucap pengemudi mobil sambil sesekali melihat ke sisi kanannya.

"Woy warteg dimana warteg?" tanya si pria terbang pada si pria pengemudi.

"Ya, lurus aja sono, ke arah tenggara," jawabnya.

"Tenggara ya, oke, thank you ya," balas si pria terbang.

"Oke sip, hati-hati," jawab si pria pengemudi lagi.

Begitulah dialog yang terjadi di antara keduanya. Setelah selesai bertanya, si pria terbang pun langsung mengalihkan arahnya.

Unik, ketika terbang pria ini persis seperti superhero Superman. Dia meluruskan tangannya dan mengepal jemarinya persis seperti Superman ketika sedang terbang, bukan?

Video aksi yang idenya out of the box ini pun berhasil menyita perhatian netizen. Terbukti setelah diunggah pada satu hari lalu sudah ditayangkan sekira 730ribu lebih penayangan dan dikomentari sebanyak 2.000 lebih komentar yang beragam.

Pemilik akun bernama @keryastina menuliskan, "Untung nggak ada tiang," wah betul juga netizen yang satu ini kalau saja ada tiang, apa jadinya si pria terbang itu? Bisa-bisa dia terpentok dan jatuh. Kemudian ada juga @andreas.geraldi berkomentar, "Itu nongol di jendela? Kalau kesamber kendaraan lain gimana?" hhm yang ini pun tidak salah, karena menurut pembuat video yaitu @anggaibnuramadani video ini tidak diedit dan hanya direkam menggunakan kamera ponsel.

"Nggak diedit, Bro. Kameranya juga dari hp," tulisnya dalam kolom komentar.

A post shared by :Dagelan - Asikin aja lagiii (@dagelan) on Jul 16, 2018 at 5:36am PDT

(ndr)