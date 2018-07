HARGA telur dalam sepekan terakhir dikabarkan meroket dari yang semula Rp22 ribu per kilogram sejak Ramadan lalu, di beberapa pasar di Jakarta kini rentang harganya sekira Rp25 ribu hingga Rp29 ribu per kilogram. Bahkan pada tingkat pedagang eceran harga telur per kilogramnya telah mencapai Rp32 ribu.

Melihat harga telur yang semakin mencekik leher tersebut, memaksa ibu-ibu untuk berpikir keras, menyiasati, mengganti telur dengan makanan lainnya yang memiliki nutrisi yang sama atau bahkan lebih baik, dan tentu saja harganya pun tetap terjangkau.

Melansir laman Foods Matter, Rabu (18/7/2018), kandungan telur seperti protein, lemak, vitamin A, zeaxanthin, vitamin D, dan lainnya ternyata juga bisa diperoleh dari beberapa jenis makanan.

Ikan

Telur memiliki kandungan protein seimbang yang sangat baik. Namun, saat harga telur mahal ibu rumah tangga bisa menggantinya dengan ikan, yang bahkan juga mengandung lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh otak dan mampu mengurangi peradangan. Selain ikan, ada juga daging yang diolah dengan diasap atau bakar.

Tempe, tahu serta olahan kedelai lainnya

Telur pun mengandung lemak yang ternyata berbeda dengan kacang, keju, mentega, ikan, dan daging. Untuk menggantikan telur, Anda bisa menggunakan butir lecithin kedelai. Ingin yang praktis tentu saja Anda bisa mengolah tahu dan tempe serta olahan berbahan kedelai lainnya. Cara mengonsumsinya bisa taburi di atas bubur atau dicampurkan ke dalam sup.

Makanan mengandung Vitamin A seperti ikan tuna, wortel, ubi jalar, hati ayam

Kandungan vitamin A dalam telur larut dalam lemak, tapi saat harganya mahal seperti sekarang, bisa diganti dengan keju rendah lemak, yang memiliki kandungan vitamin A lebih banyak daripada telur ayam. Vitamin A sendiri diperlukan untuk penglihatan pada malam hari, merawat kesehatan kulit, dan melindungi dari campak.

Jagung

Antioksidan zeaxanthin yang ada di telur dapat digantikan dengan jagung yang juga memilikinya. Memakan jagung yang berwarna kuning bukan jagung Afrika putih sama dengan memakan telur. Anda bisa merebusnya atau dibuat bubur jagung untuk sarapan.

Ikan sarden dan mentega



Untuk menggantikan vitamin D yang larut dalam lemak yang ada pada telur, Anda bisa memilih salmon, sarden, mackerel, dan mentega. Selain itu, Anda pun bisa berjemur di bawah sinar matahari, tapi jangan berlebihan dan oleskan tubuh dengan tabir surya terlebih dahulu.

