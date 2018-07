BUAH nanas tidak sebatas sehat untuk dikonsumsi saja. Ternyata buah ini bisa juga dimanfaatkan untuk merawat wajah agar lebih cerah dan berkilau.

Seperti kita tahu, nanas mengandung vitamin C dan tinggi antioksidan. Makan buah ini rasanya begitu segar dan bisa menghidrasi, apalagi saat cuaca terik.

Nanas dikemas dengan vitamin C, A dan K. Masing-masing punya manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk vitamin C manfaatnya dapat menyembuhkan hampir semua masalah kulit. Di samping itu, vitamin C juga bisa mencerahkan wajah secara alami.

Berikutnya vitamin A memiliki sifat antijamur, dapat mencegah tumbuhnya jerawat dan mengendalikan kebersihan wajah. Nah, vitamin K dalam nanas sangat penting untuk menjaga pembekuan darah. Anda bisa menyembuhkan kulit yang memar dengan cepat, mengurangi stretch mark, bekas luka dan selulit.

Selanjutnya, ada banyak kegunaan buah nanas yang cocok digunakan untuk merawat kesehatan kulit. Simak ulasannya berikut ini, dilansir Boldsky, Kamis (22/7/2018).

Pakai masker nanas untuk mencerahkan wajah jadi lebih segar

Blender nanas sampai halus, lalu pakailah untuk masker. Oleskan di seluruh bagian wajah dan leher, lalu diamkan selama lima menit. Agar hasilnya maksimal, tambahkan bubuk kunyit dan madu. Hasilnya tak hanya bikin kulit cerah, tapi juga bebas jerawat.

Scrub nanas untuk menutup pori-pori kulit

Di samping bisa dimanfaatkan sebagai masker, Anda juga bisa menggunakan scrub dari pasta buah nanas segar itu. Campurkan dengan gula, minyak kelapa dan madu. Oleskan ke wajah Anda dan biarkan selama 5 menit. Gosok perlahan dan cucilah menggunakan air hangat. Setelah mencuci, siramkan air dingin ke wajah Anda. Ini akan menutup semua pori-pori di wajah dan seluruh bagian kulit yang sudah digosok dengan scrub nanas.

Menghilangkan noda hitam di wajah dengan nanas

Nanas juga berfungsi sebagai penghilang noda hitam di wajah yang mengganggu penampilan Anda. Buah ini juga mampu menjaga warna kulit tetap cerah dan menghilangkan pigmentasi. Gosok buah nanas yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan madu. Biarkan selama lima menit, lalu oleskan di wajah Anda. Biarkan selama 5 menit. Bersihkan menggunakan air dingin setelah kering.

Gunakan nanas sebagai pelembap

Nanas juga bisa dioleskan sebagai pelembap wajah alami. Itu karena nanas mengandung antioksidan yang melimpah. Di samping itu, Anda juga bisa menghidrasi kulit supaya tetap sehat dan bebas dari rasa kering.

